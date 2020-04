Pontremoli



I carabinieri recapitano la pensione agli anziani che non possono muoversi da casa

giovedì, 16 aprile 2020, 13:52

Solo pochi giorni fa Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri avevano sottoscritto una convenzione grazie alla quale tutti i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che riscuotono normalmente la pensione in contanti presso gli Uffici Postali, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri.

Proprio in virtù dell’accordo appena siglato, i militari della Stazione di Pontremoli (MS) hanno portato a termine le prime consegne a domicilio della pensione in favore di tre anziani, tutti residenti nelle frazioni più isolate della cittadina lunigiana e che non avrebbero potuto provvedere autonomamente a recarsi presso il più vicino ufficio postale. In tutti i casi, così come previsto dal protocollo, si è trattato di persone che, oltre a non avere la possibilità di delegare nessuno, non potevano nemmeno avvalersi della collaborazione di propri familiari dimoranti nelle vicinanze. Il sistema si è rivelato particolarmente semplice e speditivo: le persone interessate, che avevano almeno settantacinque anni e non risultavano essere titolari di alcun conto corrente o deposito, dopo aver formalmente avanzato richiesta all’ufficio postale di riferimento, non hanno dovuto fare altro che attendere la consegna a domicilio della propria pensione, direttamente a cura dei Carabinieri della locale Stazione.

La collaborazione tra i due partner istituzionali è stata avviata con il preciso fine di evitare gli spostamenti fisici delle persone più anziane e vulnerabili, nonchè di tutelarle dall’eventuale commissione di reati in loro danno, quali, truffe, rapine e scippi.

Sono stati gli stessi anziani, che per primi hanno beneficiato di questo innovativo servizio in provincia di Massa-Carrara, a manifestare il loro profondo apprezzamento per l’operato dei Carabinieri, che con la loro consueta vicinanza hanno offerto un momento di serenità e conforto a chi sta vivendo un periodo di particolare difficoltà e solitudine.

L’Arma dei Carabinieri e Poste Italiane continueranno ad assicurare il servizio di erogazione e consegna al domicilio delle pensioni agli ultra settantacinquenni per l’intera durata dell’emergenza Covid-19.