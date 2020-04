Pontremoli



La minoranza: "A Pontremoli esiste un problema di trasparenza"

venerdì, 24 aprile 2020, 09:56

I consiglieri comunali di minoranza Elisabetta Sordi, Umberto Battaglia, Matteo Bola e Francesco Mazzoni criticano la giunta comunale di Pontremoli accusandola di mancata trasparenza.

"Nella giornata di ieri - esordiscono - l’Amministrazione Comunale di Pontremoli ci ha comunicato la pubblicazione – avvenuta, per quanto possa sembra incredibile, il 22 aprile 2020 – di ben diciannove delibere di Giunta, delle quali la prima risale al giugno 2019 e l’ultima al gennaio 2020".



"Purtroppo, non è un problema di forma - incalzano -: il Sindaco e la Giunta hanno deliberato su questioni importanti e decisive nell’oscurità, senza informare il Consiglio Comunale e i Cittadini. Visto che riteniamo che la trasparenza sia imprescindibile per il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa, vogliamo che sia pubblico l’elenco delle delibere delle quali noi e i cittadini siamo venuti a conoscenza solo ieri. Si va dalla Delibera con la quale il Sindaco e la Giunta hanno deciso le tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi ad atti relativi a progetti finanziati con soldi pubblici".



"Questo - attaccano - è il metodo che il Sindaco e la Giunta usano da anni. Questo è il metodo che paralizza Pontremoli, in spregio delle più elementari regole della partecipazione democratica. I politici dell’Amministrazione non si nascondano, come hanno fatto in passato, dando la colpa agli uffici, troppo spesso “vittime” di metodi e di scelte politiche sbagliate e inique. A Pontremoli esiste un serio problema di trasparenza nella gestione di questa Amministrazione Comunale. È lo stesso metodo con il quale da anni vengono gestiti gli affidamenti. Metodo dal quale prendiamo le distanze e che condanniamo sul piano politico ed etico".



"Adesso - concludono - le risposte e le spiegazioni deve darle il Sindaco, in prima persona, senza discorsi vaghi, fumosi e di circostanza. Inizi spiegandoci per quale motivo è arrivata a farci recapitare diciannove delibere, di mesi fa, delle quali nulla sapevamo, nella giornata di ieri. E poi ci dica come ha gestito gli affidamenti negli ultimi anni. Lo dica alla città, lo dica al Consiglio Comunale".