Pontremoli



Coronavirus: paziente positivo, chiusi il pronto soccorso e la medicina dell'ospedale

martedì, 3 marzo 2020, 22:21

L’azienda USL Toscana nord ovest comunica che a seguito di un caso probabile di Coronavirus “Covid-19”, si è resa necessaria la chiusura precauzionale del pronto soccorso di Pontremoli.

Un paziente passato per il pronto soccorso e ricoverato in medicina è, infatti, risultato positivo al test e l’unità di crisi aziendale ha ritenuto opportuno sospendere l’attività dei due reparti per l’intera giornata di domani (4 marzo) per la necessaria sanificazione e per attivare la quarantena di personale e pazienti soggetti a potenziale contagio.

E’ stata anche decisa l’attivazione di un punto di primo soccorso all’esterno della struttura.

L’invito alla cittadinanza è quello di evitare di recarsi autonomamente all’ospedale di Pontremoli, mentre le ambulanze con pazienti a bordo vengono già da questa sera indirizzate verso altre strutture di pronto soccorso.

Domani (4 marzo) l’Azienda fornirà ulteriori aggiornamenti sulla situazione e sulle misure adottate e da adottare per la tutela della salute della popolazione.