Pontremoli



Da Pontremoli una proposta per far fronte all'emergenza economica

domenica, 22 marzo 2020, 14:57

Ecco la lettera con la quale Elisabetta Sordi, Umberto Battaglia, Matteo Bola e Francesco Mazzoni hanno avanzato una prima proposta, concreta e operativa, per far fronte all'emergenza che stiamo vivendo e, in particolare, alle gravi conseguenze sociali ed economiche che il nostro territorio si troverà ad affrontare:



"Egregio Sindaco,



Spettabile Amministrazione,



abbiamo appreso, dalla pagina facebook del Comune di Pontremoli, della volontà dell’Amministrazione di varare una serie di misure, nella specie, di sgravi e incentivi economici a favore di imprese, attività commerciali, artigianali e famiglie per far fronte alle gravi difficoltà connesse all’emergenza coronavirus. Condividiamo lo spirito dell’iniziativa e, a tal proposito, per semplicità, rimandiamo alla proposta formulata dall’Amministrazione Comunale di Parma, chiara, organica ed esaustiva, che trovate sul sito istituzionale, al seguente link https://www.comune.parma.it/notizie/Sostegno-a-famiglie-eimprese-1.aspx Peraltro, molte delle misure di competenza degli Enti Locali, trovano copertura e sono previste nel Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.



Tuttavia, oltre a tali iniziative, di carattere generale e che verranno assunte pressoché uniformemente su tutto il territorio nazionale, occorre uno sforzo in più, in ragione delle peculiarità del territorio lunigianese e pontremolese. Come ci siamo sempre detti, la nostra forza è il turismo; Pontremoli ha brillato, nel recente passato, grazie al lavoro e all’impegno di soggetti privati che, con le loro iniziative, hanno promosso una costante azione di marketing territoriale, facendo conoscere il territorio e portando persone. Si tratta delle realtà oggi più colpite dagli effetti della pandemia; mentre a Pisa, Firenze e Siena (solo per fare tre esempi toscani) nonostante il momento difficilissimo, è ragionevole ipotizzare che il settore turistico godrà di una naturale e fisiologica ripresa, non è scontato che ciò accada anche a Pontremoli e in Lunigiana.



Siamo convinti, anche in ragione dell’indotto che ruota attorno a tale settore (bar, ristoranti, strutture ricettive, solo per fare alcuni esempi), che sia necessario un lavoro serio, strutturato, congiunto e unitario per esaminare la questione, studiarla, e individuare interventi specifici e mirati. Per questo, riteniamo che sia indispensabile istituire una commissione ad hoc, senza maggiori oneri per le finanze comunali, con la funzione specifica di portare avanti tale percorso.



Come consiglieri comunali di minoranza siamo a disposizione per collaborare e fare la nostra parte. Chiediamo, dunque, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e a tutta la maggioranza consiliare di valutare tale proposta, che intendiamo portare avanti in sede istituzionale, insieme. 2 In attesa di un vostro riscontro, contando sulla vostra collaborazione, vi ringraziamo per l’attenzione e vi auguriamo"