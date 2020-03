Pontremoli



FdI: “Bisogna riattivare al più presto il reparto rianimazione dell’ospedale di Pontremoli”

lunedì, 9 marzo 2020, 09:52

La notizia della chiusura del reparto rianimazione dell’ospedale di Pontremoli ha creato non pochi disagi e preoccupazioni nella cittadinanza e nella Lunigiana tutta. Di questa situazione si è fatto portavoce il coordinmaento provinciale di Fratelli d’Italia Massa Carrara con il consigliere regionale FdI, Paolo Marcheschi e con il coordinatore provinciale Umberto Zangani che hanno condiviso il sentitmento di stupore e di perplessità per il provvedimento preso. “Non possiamo non rappresentare il nostro stupore e segnalare un allarme ed un disagio della popolazione lunigianese – hanno fatto sapere Marcheschi e Zangani - Consci delle difficoltà del momento e senza spirito polemico non possiamo infatti non rilevare come tale scelta sia apparentemente inspiegabile a fronte della necessità di avere la massima operatività delle strutture sanitarie specie con riferimento ai reparti atti a trattare i pazienti affetti da crisi respiratorie come quelli colpiti da forme acute di COVID-19. Fratelli d’Italia si fa interprete di un allarme e di un disagio che accomuna la popolazione lunigianese e sicuramente gli operatori sanitari che sono in prima linea a fronteggiare l’emergenza; a tal fine si invita l’assessore alla Sanità Saccardi e la direzione dell’AUSL Toscana Nord Ovest a fare quanto possibile per riattivare al più presto il reparto di rianimazione dell’Ospedale di Pontremoli presidio sanitario essenziale per una vasta realtà territoriale.

FDI, ad ogni livello, si rende disponibile a collaborare con il governo nazionale e locale al di là ogni spirito di fazione per superare questo difficile momento per la nostra comunità al solo scopo di perseguire il bene comune.”