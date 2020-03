Pontremoli



Un dono all’ospedale di Pontremoli in ricordo di Cristina Talamini

lunedì, 2 marzo 2020, 16:49

Un dono in ricordo di Cristina Talamini. Lo ha consegnato nei giorni scorsi il marito, Mario Giusti, al day hospital oncologico dell’ospedale di Pontremoli, dove Cristina ha ricevuto cure e assistenza. Si tratta di un carrello attrezzato per prelievi e medicazioni, che da ora in poi accompagnerà, durante le terapie ai pazienti, l’equipe del day hospital oncologico pontremolese, composta da Caterina Marchese, Cristina Angeli, Nikita Nanna, Veronica Lucchetti, Alfonso Del Freo (medico tutor) e Paola Pacetti (medico responsabile del day hospital della Lunigiana).

“A nome mio e di tutti familiari che hanno partecipato alla raccolta per acquistare il nuovo carrello, ringrazio il personale sanitario di tutta la struttura di Oncologia diretta dal dottor Andrea Mambrini per l'assistenza professionale ed umana dedicata alla cura della cara Cristina – ha detto Mario Giusti al momento della donazione - e un ringraziamento particolare a tutto il personale che opera presso il day hospital di Pontremoli e alla dottoressa Maria Cristina Pennucci, incontrata nel percorso oncologico”.