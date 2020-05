Pontremoli



"Il sindaco e la maggioranza dicano qualcosa sul Ponte Zambeccari"

sabato, 16 maggio 2020, 18:16

I consiglieri Elisabetta Sordi, Umberto Battaglia, Matteo Bola e Francesco Mazzoni chiamano in ballo l'amministrazione comunale affinché dia risposte sul Ponte Zambeccari.



"L’Amministrazione - dichiarano - deve dire cosa sta succedendo sul Ponte Zambeccari. Anche questa volta il Sindaco e la maggioranza stanno dando prova di scarsa trasparenza. Più di un mese fa abbiamo presentato l’ultima interrogazione sul Ponte Zambeccari, segnalando, per l’ennesima volta, che era necessario e urgente intervenire. Oggi ci ritroviamo il Ponte con i marciapiedi chiusi e una corsia chiusa senza sapere il perché. Il sindaco non ha detto una parola né a noi né ai cittadini. Il capogruppo Ferri, in consiglio comunale, diceva che andava tutto bene, che non c’era alcuna urgenza. Oggi, invece, ci troviamo gran parte del Ponte chiuso e il traffico in crisi senza alcuna valida soluzione alternativa. Chiediamo risposte immediate, non tanto per noi, quanto per i cittadini che, preoccupati, si interrogano e chiedono di essere almeno informati: la chiusura del ponte è dovuta alle verifiche necessarie per accertarne la sicurezza oppure sono emerse altre criticità, tali da imporre questa drastica misura? Quando il capogruppo di maggioranza diceva che il ponte era sicuro, quando lasciava che migliaia di persone per il falò o per Medievalis stessero su quel ponte, aveva gli elementi per dirlo? Superficialità e scarsa trasparenza: anche su questa vicenda il sindaco e il capogruppo Ferri stanno dando prova di una gestione rispetto alla quale vogliamo prendere le distanze".