Pontremoli



Uil Fpl: "Bolla Covid" di fianco al pronto soccorso, scelta scellerata per riaprire l'endoscopia"

mercoledì, 13 maggio 2020, 14:04

"Inserire un reparto 'bolla Covid19' per i pazienti in attesa dei risultati dei tamponi all'interno del Pronto soccorso di Pontremoli è una decisione scellerata. Se vogliono farlo diventare un ospedale contagiato dal virus lo dicano subito perché la strada intrapresa è pericolosissima. Se qualcuno pensa che l'emergenza Covid19 sia finita probabilmente si è bevuto il cervello". E' la rabbia dei lavoratori dell'ospedale di Pontremoli che traspare dall'attacco di Claudio Salvadori, segretario della Uil Fpl Massa Carrara. La dirigenza dell'azienda Usl Toscana Nord Ovest sta infatti effettuando un repentino cambio della gestione dell'emergenza che potrebbe mettere a rischio la salute di pazienti e lavoratori nei prossimi giorni.



"Tutto con il solito modus operandi – prosegue Salvadori -, una decisione da prendere 'cotta e mangiata', senza discuterne con i sindacati, dando disposizioni dirette ai lavoratori ignari di tutto. In pratica hanno deciso di chiudere la bolla Covid19 che era posizionata in endoscopia così da riaprire il reparto, sotto non ben precisate pressioni che speriamo non siano di carattere politico. La 'bolla' con i tre letti destinati ai pazienti in attesa dell'esito dei tamponi saranno trasferiti già da mercoledì in Osservazione breve intensiva, definendolo un eventuale filtro per riattivare l'Obi ma il rischio è alto. Perché non è un reparto distaccato ma una stanza dentro il Pronto soccorso. Si trova proprio di fronte al triage. Una 'bollicina' con tre letti appiccicati uno all'altro. L'infermiere in servizio all'interno se deve andare in bagno si deve quindi fare tutto il corridoio del Pronto soccorso: un bel modo per cercare di infettare tutti i pazienti del Pronto soccorso e i colleghi. E al tempo stesso vanno anche a indebolire i servizi del Ps, spostando uno degli infermieri nella bolla. Un infermiere resta per triage e Pronto soccorso e poi c'è l'unità del 118 che esce e va in emergenza. Forse l'azienda si è dimenticata che il 118 continua a uscire per prendere i sospetti Covid a casa... Oltre alle normali urgenze. Nel frattempo si prevedono altre due stanze per pazienti in attesa di tampone anche dentro l'unità operativa di medicina".



Insomma, per il segretario Uil Fpl la scelta dell'azienda sanitaria finirà con l'inserire una stanza infetta direttamente a contatto con uno dei reparti più sensibili: "A pochi centimetri da dove entrano i pazienti dalla zona pedonale – prosegue Salvadori -. Una stanza senza computer e telefono. Quindi per ogni esigenza l'infermiere a contatto con pazienti potenzialmente infetti dovrà utilizzare quello del collega al triage. Un'altra follia. E a questo punto ci sembra quasi superfluo evidenziare come anche questa decisione sia stata presa senza consultare minimamente i sindacati o i lavoratori. Molti dirigenti della Usl continuano a non mantenere le corrette relazioni sindacali, dovute per legge: la Don Gnocchi, il Monoblocco, il vecchio ospedale di Massa e ora Pontremoli. Un modus operandi intollerabile. E' ovvio che finita l'emergenza saremo costretti a discutere tutto quanto accaduto di fronte al giudice del lavoro e qualcuno ne dovrà rendere conto".