Pontremoli



Il nuovo Sigeric Point a Pontremoli

giovedì, 11 giugno 2020, 12:29

Da sabato 13 giugno ci troverete nella nostra nuova casa in Via Ricci Armani 10, nel cuore del centro storico di Pontremoli.

Che cos'è il Sigeric Point?

UFFICIO GUIDE – qui potrai prenotare tutti i nostri tour regolari a raccolta e tour privati (clicca qui per consultare il calendario completo) , visite a Villa Dosi Delfini, escursioni in e-bikes e agli Stretti di Giaredo



NOLEGGIO E-BIKES , biciclette a pedalata assistita. (Che cos'è un e-bike? clicca qui per saperne di più)

Rivenditore autorizzato dei prodotti Scott per quanto riguarda il trail: scarpe, zaini, bastoncini e molto altro!

Rivenditore ufficiale dei prodotti della Via Francigena.

Per maggiori info, ecco i nostri contatti: info@sigeric.it – 3318866241 – 3663712808 (anche WhatsApp)

Quest'estate noleggia una e-bike con Sigeric



Se vuoi esplorare la Lunigiana in autonomia noleggia una e-bike, comoda bici a pedalata assistita del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano. Le e-bike sono normali bici da strada o mtb, tutte dotate di marce e di assistenza motore che renderanno possibile, anche alle persone meno allenate, percorrere interessanti itinerari in Lunigiana e nel Parco.



Quando



Tutti i giorni da aprile a ottobre con prelievo biciclette tra le ore 9.00 e le ore 12.00. (Altri orari di consegna possono essere concordati su richiesta )

Dove



Pick up e drop off presso i nostri uffici:

– Punto Informazioni Turistiche di Sorano – Filattiera (accanto alla Pieve Romanica) – Sempre disponibile.

– Sigeric Point, Via Ricci Armani 10, 54027, Pontremoli (MS) (A richiesta)

– Punto Informazioni Turistiche di Bagnone, Piazza Roma. ( a richiesta)



Cosa è possibile noleggiare:



E-bikes (bici a pedalata assistita), seggiolini (bambini 0-4 anni), cammellini (bambini 4-7 anni), 24″ bike (7-12 anni). In aggiunta vengono forniti accessori quali lucchetti – caschi – borse laterali.



Per quanto tempo: mezza giornata (1-4 ore) – giornata intera (4+ ore) – più giorni fino a un massimo di 3.