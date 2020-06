Pontremoli



L'opposizione: "Il sindaco revochi l’ordinanza sugli alcolici"

sabato, 13 giugno 2020, 17:09

Fa discutere la decisione della sindaca di Pontremoli, Lucia Baracchini, he ha deciso, con un'ordinanza, di vietare la vendita di alcolici da asporto nella fascia serale, tutti i giorni dalle ore 19.

"Rimaniamo esterrefatti nel leggere l'ultima dell'amministrazione comunale, che rivela la confusione che da mesi regna in comune. – commentano Elisabetta Sordi, Umberto Battaglia, Matteo Bola e Francesco Mazzoni, consiglieri di opposizione - Ci permettiamo di ricordare al Sindaco che le regole ci sono già e sono anche piuttosto rigide".



I consiglieri d'opposizione chiedono alla sindaca e all'amministrazione di far si che i controlli che vengano rispettate anziché imporne di nuove regole.

"Chi deve controllare lo faccia, ma si dia la possibilità a chi vuole e deve lavorare seguendo diligentemente le norme di farlo: non si possono mettere in croce attività commerciali già duramente provate dai mesi scorsi, dalla chiusura del ponte Zambeccari e da una crisi senza precedenti – continuano i consiglieri d'opposizione - Peraltro, con un provvedimento che consente di venire a bere nelle nostre piazze alcolici comperati fuori: gli unici a rimetterci sono i nostri bar e l'economia di Pontremoli".



L'opposizione chiede pertanto che si concordi un piano d'azione con le Forze dell'ordine per far rispettare le regole già vigenti, e di ritirare questa ordinanza.

"Se davvero ci sono problemi di ordine pubblico, si faccia lavorare la Polizia Municipale, si concordi un ragionevole piano di azione con le Forze dell'Ordine, ma si evitino uscite fuori luogo, a danno dei nostri operatori – concludono i consiglieri di opposizione - Il Sindaco faccia marcia indietro e ritiri subito questa ordinanza".