Ponte Zambeccari, l’opposizione: “La città ha bisogno di soluzioni, adesso”

mercoledì, 3 giugno 2020, 19:02

I consiglieri comunali di opposizione Francesco Mazzoni, Umberto Battaglia e Matteo Bola e Elisabetta Sordi premono sull’amministrazione per avere risposte e soluzioni alla questione del Ponte Zambeccari.

“È passata una settimana dal sequestro del ponte Zambeccari. – esordiscono - Diverse persone chiedono a noi chiarimenti in merito ai tempi e alle prospettive, ma a noi, come a tutti gli altri cittadini, il Sindaco e l'Amministrazione non hanno detto una parola.”

“I commercianti soffrono. – continuano - I residenti vivono disagi quotidiani. La viabilità è in crisi, ma l’Amministrazione è ferma, incapace di dare risposte.”

“Siamo arrivati talmente in basso – incalzano - che la Magistratura ha dovuto sostituire la politica, per l’assenza, l’incapacità e l’inerzia del Sindaco e della maggioranza.”

“Adesso bisogna dare risposte immediate. – concludono - Visto che hanno causato un danno così grave alla città, almeno diano un segnale di presenza e aprano un percorso per contenere le conseguenze. La città ha bisogno di soluzioni, adesso".