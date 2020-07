Pontremoli



Crea il panico sulla A/15: arrestato giovane automobilista

venerdì, 17 luglio 2020, 16:19

Nella serata del 15 luglio, la polizia stradale di Pontremoli ha tratto in arresto un cittadino italiano originario della provincia di Caserta intento a seminare il panico lungo il tratto toscano dell’A/15.

Il giovane, alla guida di un grosso fuoristrada, ha cercato, per motivi sconosciuti, di fermare gli altri utenti che transitavano tranquillamente sull’Autocisa, “tagliando” loro la strada e costringendoli a pericolose manovre di emergenza per evitare il sicuro impatto.

Uno di questi utenti, obbligato dallo sconosciuto a entrare in un’area di servizio, ha chiesto aiuto alla sala radio della polizia stradale, che ha allertato immediatamente gli equipaggi della sottosezione di Pontremoli impegnati in un servizio di pattugliamento disposto nell’ambito del piano di potenziamento della vigilanza stradale concomitante con il periodo estivo.

I quattro poliziotti, due dei quali in borghese su di una macchina “civetta”, sono riusciti a intercettare il fuoristrada proprio mentre questo, nei pressi di Pontremoli, ha cercato, in un’ulteriore momento di follia, di tagliare la strada a un camper con all’interno un famiglia al rientro dalle vacanze e una volta posto in sicurezza hanno tratto in arresto il conducente risultato poi in stato di ebrezza alcolica.

Al giovane, al quale sono stati contestati i reati di guida in stato di ebrezza e violenza privata, è stata anche ritirata la patente e sequestrato il veicolo.