Pontremoli



Montato ponte di emergenza sul fiume Otrano a Pontremoli

sabato, 4 luglio 2020, 20:54

Oggi a Pontremoli sulla strada provinciale 42 del passo del Cirone sul fiume Otrano, viene montato da volontari della protezione civile un ponte di emergenza tipo Bailey di 18 metri di lunghezza e 20 tonnellate di acciaio.

Il Ponte, salvo imprevisti, sarà completato in serata da un gruppo di 16 volontari di protezione civile dell'associazione Genieri di Lombardia, di cui 5 donne. Il manufatto è una grande opera e servirà a riaprire questo tratto di provinciale importante per il collegamento da Pontremoli verso l'Emilia sia per gli abitanti della zona sia per i turisti.

Un piccolo grande miracolo, un ponte in un giorno.

Dice il responsabile dei Genieri, Ten. Col. Iuri de Tomasi, "sono orgoglioso dei miei Volontari Varesotti" uomini e donne speciali, unici in Europa a impiegare il ponte Bailey per le emergenze...preparati e professionali, ma con i cuori d'oro.

Questo ponte è stata una superba sfida alla calamitá un intervento risolutivo ed esemplare.

Un ringraziamento a tutta l'amministrazione di Pontremoli per aver avuto fiducia in noi e per l'encomiabile opera a supporto della realizzazione del Bailey e per la stupenda ospitalità.