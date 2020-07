Pontremoli



Vede i carabinieri e lancia dal finestrino la droga: arrestato

lunedì, 20 luglio 2020, 10:22

I carabinieri della stazione di Pontremoli hanno arrestato un 26enne lunigianese, incensurato, con l’accusa di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

L'uomo, venerdì scorso, si è tradito da solo quando alla vista dei militari impegnati in un ordinario posto di controllo nel centro cittadino, pensando di non essere visto, si è disfatto di un involucro avvolto nel cellophane, gettandolo dal finestrino della propria autovettura.

Quella “mossa” gli è costata cara perché i Carabinieri hanno invece notato il gesto, procedendo a fermare il giovane alla guida ed a recuperare immediatamente la sostanza di cui lo stesso aveva appena di liberarsi.

L’involucro è risultato infatti contenere 43 grammi circa di hashish, motivo per il quale, avvisato il Pubblico Ministero di turno, Dott. Marco MANSI, si è proceduto ad immediata perquisizione presso il domicilio del ragazzo, durante la quale è stato possibile rinvenire ulteriori 10 grammi di hashish, una modica quantità di marijuana e ben 3.000 Euro in contanti, da ritenersi con ogni probabilità il provento dell’illecita attività di spaccio condotta dal soggetto.

Il giovane, attualmente disoccupato, è stato quindi portato in caserma, dove al termine delle operazioni di rito e delle verifiche qualitative sulla droga trovata in suo possesso, è stato dichiarato in arresto ed accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

Sabato mattina il Giudice del Tribunale di Massa, Dott.ssa Antonella BASILONE, ha convalidato l’arresto e rinviato il processo alla seconda metà di settembre, quando il giovane, nel frattempo rimesso in libertà, dovrà rispondere della detenzione dello stupefacente trovato in suo possesso.