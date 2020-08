Pontremoli



A Pontremoli un progetto rivolto ai giovani

mercoledì, 5 agosto 2020, 14:37

Croce Rossa Italiana e Protezione Civile di Pontremoli, con il Patrocinio del Comune di Pontremoli e la Proloco, in collaborazione con "Cio Nel Cuore" Aps Onlus, Rotary Lunigiana e Lions Club Lunigiana, attueranno a Pontremoli un progetto rivolto ai giovani, per un uso responsabile delle bevande alcoliche, in un'ottica di prevenzione della Salute, della Sicurezza Stradale, Educazione Civica e di un corretto Stile di Vita. Ogni venerdì del mese di Agosto sarà possibile provare presso i gazebo siti in piazza della Repubblica e piazza Italia, dalle ore 18 alle ore 24, il percorso che simula lo stato di Ebbrezza. In tali occasioni verranno inoltre distribuiti alcool test monouso per incentivarne l'utilizzo e i più temerari potranno cimentarsi in una avvincente sfida.