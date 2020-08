Pontremoli



Stars in Lunigiana: Sting e Zucchero da Alvaro per un gelato

domenica, 2 agosto 2020, 19:58

di donatella beneventi

Stars in Lunigiana: Sting e Zucchero a Pontremoli. La Lunigiana conquista con il suo fascino e i suoi luoghi incantati e anche in questa estate un po' strana, i paesi lunigianesi registrano molte presenze alla scoperta dei castelli, della natura e delle specialita enogastronomiche.

Pontremoli è da tanto tempo il luogo del cuore di Zucchero, il notissimo cantante e compositore che proprio qui ha una casa dove si rifugia fra un impegno e l'altro. È delle ultime ore la segnalazione della presenza di Sting, l'affascinante cantante britannico, amico di vecchia data di Zucchero, a Pontremoli, dove sono stati visti girare per la città con le rispettive mogli e assaporare in fresco gelato presso la gelateria Alvaro di via IV novembre.

Molto emozionato il proprietario del locale, Paolo Novelli: 'Non è la prima volta che li vediamo qui in gelateria, ma è sempre una grande soddisfazione per noi - dice - hanno ordinato dei gelati gusto nocciola e cioccolato e poi lo hanno consumato esternamente, parlando fra di loro in inglese'.

Il locale, molto noto in città, è stato visitato anche da altri vips come Maurizio Vandelli, che i meno giovani ricordano come voce della mitica Equipe 84.