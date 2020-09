BeeRiver Pontremoli posticipato al 4 e 5 settembre

Altri articoli in Pontremoli

sabato, 29 agosto 2020, 14:47

Cara Puntremal in campo alle regionali per i candidati di centrodestra: non condivisa la scelta di Clara Cavellini. Lo si legge in una nota stampa del gruppo

giovedì, 27 agosto 2020, 11:35

Si svolgerà venerdì 28 agosto, ore 18, al Museo San Giovanni degli Agostiniani di Fivizzano (via Umberto 1°), la premiazione ufficiale dei vincitori della prima edizione del "Premio fotografico Nazionale Giovanni Gargiolli", concorso di fotografie organizzato dal Comune di Fivizzano in collaborazione con la Pro Loco di Fivizzano e con il patrocinio della Regione Toscana

mercoledì, 26 agosto 2020, 10:12

È tornata a parlare Clara Cavellini, candidata alle regionali in favore di Eugenio Giani, candidato di centro sinistra, in merito alle proprie motivazioni sulla dimissione da assessore del comune di Pontremoli

domenica, 23 agosto 2020, 10:06

Una scelta, quella della Cavellini, che andrà ad incidere anche sull'amministrazione comunale, in quanto governata dal centro destra, e da cui ha dato le proprie dimissioni

mercoledì, 19 agosto 2020, 13:35

Crescono gli ingressi al Museo delle Statue Stele lunigianesi, che si conferma tra i siti turistici di più grande interesse dell’intero territorio

sabato, 15 agosto 2020, 11:55

È una storia bella quella che arriva dalla frazione di Succisa Villavecchia, in cui una delle peculiarità più vive e sentite del Comune di Pontremoli torna a respirare di un’aria vigorosa e positiva. Protagonista la lettura, il libro, l’amore per il proprio territorio e per le proprie radici