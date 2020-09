Pontremoli



Open Day Aspic Toscana, per il terzo anno a Carrara e per la prima volta a Pontremoli

sabato, 26 settembre 2020, 09:15

Sarà presentato venerdi 2 ottobre alle 18 a Carrara e sabato 3 ottobre alle 18 a Pontremoli il Training "Ascolto-Comunicazione – Relazione" di Aspic Toscana giunto ormai al terzo anno di presenza nella nostra provincia.



Aspic, Scuola Superiore Europea è la prima Scuola di Counseling Professionale in Italia (nb. attiva da piu' di trent'anni).



Nel periodo particolarissimo che stiamo vivendo, in cui è sempre più importante una formazione improntata alla qualità delle nostre relazioni professionali e personali, Aspic Toscana arriva per il terzo anno a Carrara con questo corso di formazione e, per la prima volta, a Pontremoli nell'intento di allargare in maniera più vasta la sua proposta formativa anche in Lunigiana.



Il Training Ascolto Comunicazione e Relazione comprende sei incontri di due ore, ogni quindici giorni(di martedi h 18/20) costituenti un percorso formativo esperienziale per l'apprendimento delle abilita'di base di Counseling.



Percorso dedicato a chi è interessato a migliorare le proprie modalità di comunicazione all'interno sia di relazioni personali che professionali.



La presentazione del corso a Carrara è prevista alle h 18 di venerdi 2 ottobre in via 7 Luglio 3 e sabato 3 ottobre, sempre alle 18, a Pontremoli presso le Stanze del Teatro della Rosa.

Dalle h. 18 alle 20 saranno presenti, in entrambe le sedi, Sergio Giannini Direttore di Aspic Toscana insieme a Cristina Giuntoli, Ivana Elia e Milene Mucci , counselor professioniste Aspic per dare informazioni sul corso, le modalita' di iscrizione ed i temi che verranno trattati .

Un format semplice e pratico, basato sia su momenti teorici che esperienziali.

Una occasione di acquisizione di strumenti fondamentali per la crescita professionale e personale, ancora più importante in un momento di grande sollecitazioni e cambiamenti come questo che stiamo vivendo, dedicato sia a chi utilizza la comunicazione come strumento di lavoro, sia a chi voglia ampliare le proprie competenze e potenziare le proprie abilita' comunicative e di relazione personale e familiare.

Al termine del corso sara' rilasciato un attestato di partecipazione di Aspic Toscana.