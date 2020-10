Pontremoli



Covid-19, multano il gestore di un bar per 400 euro e gli chiudono il locale per cinque giorni

domenica, 18 ottobre 2020, 13:25

Pubblichiamo questo comunicato integrale per come è stato diffuso dal comune di Pontremoli. Noi, ovviamente, non ci abbiamo messo mano:

Importante operazione dei Vigili di Pontremoli. Durante il servizio serale anti-Covid-19, disposto dall'assessorato alla polizia municipale per il controllo del rispetto delle norme in materia, la pattuglia diretta dal comandante Marco Pucci, alle 25 rilevava la presenza di 7 persone che stavano consumando bevande all'interno del locale Beachcomber in località SS Annunziata. Gli agenti della polizia municipale hanno notificato alla titolare la sanzione di 400 euro e la sospensione dell'attività per 5 giorni al locale, per la violazione del DPCM de 13/10/2020. Nel corso della serata gli uomini della Municipale hanno controllato tutti i locali della città non rilevando problematiche. Il servizio ANTI COVID-19 proseguirà anche nei prossimi giorni.

Commento di Aldo Grandi: ma la giornata non era fatta di 24 ore? Che ore sono le 25?

Nella foto: il sindaco di Pontremoli Lucia Baracchini