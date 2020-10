Pontremoli



Il vicesindaco Buttini: “Al tempo del Covid, un bilancio virtuoso al servizio dei cittadini”

giovedì, 22 ottobre 2020, 19:42

di Michela Carlotti

L’emergenza covid, tra le tante criticità a cui ha drammaticamente esposto salute pubblica ed economia, ha avuto anche l’ulteriore effetto di far luce sulla farraginosa burocrazia italiana, quella che “tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare” per cui tra i provvedimenti di erogazione risorse e l’erogazione stessa c’è il limbo della produzione procedimentale.

Un limbo che risulta particolarmente gravoso in circostanze emergenziali come quella che stiamo vivendo e con la spada di Damocle sulla testa di ulteriori restrizioni che, dopo quelle del primo lockdown, sarebbero probabilmente salvifiche per la salute pubblica ma letali per l’economia e per le tasche della gente.

E’ questa sensibilità che ha animato i provvedimenti adottati dal Comune di Pontremoli che ha emanato tutta una serie di bandi per andare economicamente in soccorso della cittadinanza e delle attività produttive e dar loro un po' di respiro.

Il vicesindaco con delega al bilancio, Manuel Buttini (in foto), ci informa delle misure adottate con la particolare soddisfazione di averne assicurato la copertura interamente con fondi propri di bilancio dell’Ente:



Bando riduzione TARI per utenze non-domestiche, che prevede la riduzione in base al fatturato fino al 75% dell’intera bolletta 2020 e che scade il 15/11/2020; bando per erogare contributi a fondo perduto per le attività commerciali ed artigianali del capoluogo che hanno subito un danno con l’interruzione del ponte Zambeccari e che prevede fino a 3.600€ in base alla riduzione di fatturato nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2020, sugli stessi mesi del 2019 e che scade il 19/11/2020; il Bonus sport per famiglie residenti a Pontremoli con ragazzi che fanno sport presso Società sportive pontremolesi e che prevede 150€ di contributo oltre all’azzeramento della quota d’iscrizione e che scade il 19/11/2020.