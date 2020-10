Pontremoli



Lampade germicide a raggi UV-C installate su tutti gli scuolabus

mercoledì, 28 ottobre 2020, 08:42

di Michela Carlotti

Lampade germicide a raggi UV-C installate su tutti gli scuolabus: è questa l’ultima strategia anti-covid adottata dal comune di Pontremoli, precursore dell’intera provincia in questa scelta innovativa.

Un impegno che conferma la grande attenzione verso la sicurezza di bambini e ragazzi, secondo gli amministratori comunali, ma anche garanzia per tutti i cittadini e genitori che possono beneficiare di un’avanguardia tecnologia per il contrasto alla diffusione del covid.

Per l’acquisto delle lampade intelligenti, il comune di Pontremoli ha impegnato 9 mila 300 euro di risorse proprie di bilancio: “Per effetto del lockdown, i comuni e le province hanno potuto beneficiare di risparmi sulla sospensione delle quote capitali dei mutui – ha spiegato il vicesindaco Manuel Buttini con delega al bilancio - Queste minori spese, sono risorse che i Comuni dovrebbero correttamente riversare a beneficio della collettività”.

La sanificazione dei mezzi di trasporto che bambini e ragazzi utilizzano quotidianamente per andare a scuola, non verrà affidata esclusivamente alle lampade UV-C ma sarà corroborata da una più approfondita attività di lavaggio e sanificazione a vapore con cadenza quindicinale per la spesa di circa 700 euro ad intervento.

Inoltre, l’amministrazione comunale sta già pensando all’acquisto di ulteriori macchinari idonei alla sanificazione degli edifici scolastici e comunali.

Risorse e tecnologie messe in campo dal comune di Pontremoli, dunque, per cercare di garantire il diritto alla salute senza sacrificare l’istruzione dei ragazzi, ma anche per la salvaguardia e la prevenzione della popolazione. “L’amministrazione Comunale di Pontremoli vigila e monitora con grande attenzione l’andamento e i dati dell’emergenza sanitaria con un occhio attento alle potenziali innovazioni che il mercato offre – ha commentato il sindaco Lucia Baracchini - Sicuramente l’acquisto di queste lampade rappresenta un importante salto in avanti nella reale possibilità di intervento concreto per garantire sicurezza e salute”.

La formula del comune di Pontremoli è dunque la costante osservanza delle regole ma anche lo sguardo rivolto verso le nuove opportunità che la tecnologia offre per contrastare la diffusione del covid quali, appunto, le lampade acquistate per una mobilità scolastica all’insegna della tutela della salute di ciascuno.

“Ci siamo impegnati per garantire che tutti i nostri bambini possano esercitare i loro diritti in maniera completa e armonica – ha concluso il sindaco Baracchini - con sanificazione, pulizia, servizi e grande attenzione all’applicazione costante di tutte le misure che sono diventate lo stile di vita prioritario per ciascuno di noi, senza però dimenticare che le dimensioni sociali, relazionali, inclusive e delle autonomie sono imprescindibilinel percorso di formazione della Persona”.