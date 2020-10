Pontremoli



Locale recidivo aperto oltre la mezzanotte, ecco perché il gestore è stato multato

lunedì, 19 ottobre 2020, 11:43

di Michela Carlotti

Era da poco passata la mezzanotte quando la pattuglia di polizia municipale, durante il servizio serale appositamente istituito dal Comune di Pontremoli per la sorveglianza del rispetto delle norme anticovid, rilevava la presenza di clienti all’interno del locale Beachcomber.

Il locale, sito nella periferia della città in località S.S. Annunziata, alle 00.25 ospitava ancora sette clienti intenti a consumare bevande. La pattuglia, diretta dal comandante Marco Pucci, ha subito notificato la sanzione amministrativa alla titolare per la violazione del decreto ministeriale del 13 ottobre che prevede la chiusura dei locali alla mezzanotte: disposizione ribadita dal Presidente del Consiglio con nuovo decreto della serata di ieri, 18 ottobre, che ha modificato il precedente DPCM con ulteriori misure restrittive in funzione dell’aumento della curva dei contagi.

400 € di multa e 5 giorni di sospensione dell’attività: questa la sanzione comminata alla titolare del locale notturno.

Il vicesindaco Manuel Buttini (in foto) ha dichiarato che la pattuglia non ha riscontrato altre infrazioni e che tutti gli altri locali pontremolesi si sono attenuti alle disposizioni governative, abbassando le serrande alla mezzanotte. Ciò, tuttavia, non ha eluso la presenza di numerosi ragazzi nelle vie della città. “Ed è proprio per vigilare sui corretti comportamenti nei momenti di maggior presenza di ragazzi nel centro della città, come avviene il sabato sera, che abbiamo intensificato l’azione dei vigili urbani, attivando il servizio serale” ha detto il vicesindaco.

Alla polizia municipale, del resto, arrivano numerose segnalazioni di cittadini preoccupati dai comportamenti di palese inosservanza delle misure anticontagio tenuti non solo dentro i locali ma anche fuori, dove spesso vengono notati ragazzi che girano con le mascherine abbassate e che se le alzano soltanto quando vedono i vigili.

Il Comune di Pontremoli, dunque, non ha perso tempo e di fronte al nuovo aumento dei casi che si è registrato in Lunigiana è corso ai ripari. “Non si tratta di mettere in campo azioni repressive, ma preventive a tutela di tutti” ha detto Manuel Buttini. “Non abbasseremo la guardia, come istituzioni, ma ci auguriamo che non sia necessario infierire con le sanzioni: confidiamo in una buona risposta da parte dell’intera comunità”.

Il locale in questione, non è nuovo a infrazioni: lo scorso anno un’ordinanza del sindaco di fine maggio ne aveva disposto la chiusura immediata per il sabato sera in cui avrebbe dovuto svolgersi un rave party. Un evento bloccato sul nascere grazie alla segnalazione fatta ai carabinieri da una mamma preoccupata per un rave che avrebbe dovuto attirare giovani da tutto il nord Italia. I carabinieri si erano trovati a gestire l'afflusso di una quarantina di giovani che erano comunque arrivati in città e che poi erano stati fatti rientrare al proprio domicilio con un bus organizzato dal Comune di Pontremoli.