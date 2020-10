Pontremoli



Pontremoli, positivo uno studente delle medie

giovedì, 22 ottobre 2020, 21:44

Nel bollettino quotidiano che l'amministrazione comunale pubblica sulla sua pagina istituzionale di facebook, oggi è stata data comunicazione alla cittadinanza che due cittadini sono risultati positivi al COVID-19. In un caso si tratta di un uomo di 67 anni per il quale si è reso necessario il ricovero all’Ospedale delle Apuane.

L’altro caso di positività è uno studente di 11 anni frequentante la 1^ classe delle scuole medie. L'ufficio igiene ha disposto l'isolamento fiduciario per l’intera classe. Stessa misura preventiva è stata disposta per altri 30 studenti che hanno usufruito dello stesso scuolabus nel tragitto per andare a scuola.



M. C.