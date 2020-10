Pontremoli



Scuola, la minoranza va all'attacco

venerdì, 23 ottobre 2020, 18:05

di michela carlotti

La minoranza consigliare è tornata a parlare del problema della perdita del finanziamento regionale per la demolizione e ricostruzione in sito, dell’edificio scolastico A. Malaspina di Via Roma che ospita la scuola dell’Infanzia ed il liceo.

In una nota diramata dai consiglieri Elisabetta Sordi, Umberto Battaglia, Matteo Bola e Francesco Mazzoni, si legge: “L'amministrazione dice che siamo bugiardi. Allora lasciamo parlare le date e i fatti”.

Con questo esordio, i consiglieri aprono la lunga elencazione delle tappe che hanno portato dall’approvazione del progetto con Delibera della Giunta comunale del giugno 2018, alla bocciatura avvenuta alla fine dell’anno successivo da parte della Regione Toscana.

Il gruppo nella nota insiste con particolare veemenza sul mancato coinvolgimento loro e dei diretti interessati da parte dell’Amministrazione comunale: “Già dal marzo precedente l’approvazione del progetto, noi avevamo chiesto che ci fosse un percorso di valutazione concertata con docenti e genitori, prima di approdare ad un progetto definitivo. Qualcuno ricorda di essere stato interpellato sul tema? Neanche noi. Però ci troviamo un bel progetto esecutivo che viene inviato in Regione il giorno dopo la sua stessa approvazione ad opera della Giunta comunale, il 23 giugno 2018”. I consiglieri accusano l’amministrazione di aver parlato del progetto della scuola solo molto dopo l’invio degli atti a Firenze e comunque solo grazie all’interpellanza da loro stessi promossa.

Ma non solo di questo si tratta: i quattro consiglieri, infatti, oltre a contestare l’assenza di coinvolgimento, sollevano una ben più gravosa questione di trasparenza nelle procedure ad evidenza pubblica che andavano seguite: “Piccolo problema che solleviamo: non esiste alcuna gara per l'affidamento – scrivono nella nota – di un progetto da 900.000,00 euro di spese affidato in amicizia ad un tecnico che si è offerto di collaborare, così come ha risposto il capogruppo di maggioranza”.

Per non parlare delle criticità inerenti lo stesso progetto esecutivo “che la giunta ha approvato senza aver prima acquisito i pareri e le autorizzazioni richieste dalla legge” al punto che “nel tempo emergono criticità notevoli, tanto che prima è lo stesso Comune a chiedere di posticipare il finanziamento dal 2018 al 2020, poi è Regione Toscana a rifiutarlo definitivamente perché il progetto non si può attuare”.

Il risultato? “Ci troviamo con una scuola che è sempre da sistemare, ma abbiamo perso tanto tempo e ancora più denaro (11 milioni)” - scrivono i consiglieri - “Stavolta si dovrebbero fare le cose per bene, con una gara regolare per l'affidamento. E la scusa che fare gli atti di corsa equivale a scegliere il meglio per il nostro territorio non regge più”.

Secondo il gruppo di minoranza “Pontremoli merita di essere amministrata bene, non di corsa e con le scorciatoie. Perché, come ha dimostrato questa triste vicenda, i nodi alla fine vengono al pettine”.