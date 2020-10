Pontremoli



Sordi attacca Ferri, fioccano scintille

domenica, 25 ottobre 2020, 18:15

di michela carlotti

Se lo scontro è sintomo di vitalità della democrazia, a Pontremoli la democrazia sicuramente non manca ed anzi, è più viva che mai.

La consigliera di minoranza Elisabetta Sordi, non ha voluto risparmiare la sua dura replica al recente intervento di Jacopo Ferri contro la sanità toscana ed allo sguardo che lui ha rivolto verso altri modelli regionali come quello ligure ed emiliano.

La Sordi è stata candidata nella lista Giani alle recenti elezioni regionali, ma non parla solo per partito preso. Parla anche da dirigente medico di I livello del servizio immunotrasfusionale dell’Azienda Usl Toscana nordovest: “I numeri delle persone positive per Covid dimostrano che siamo in una situazione estremamente difficile. Perché davanti a noi abbiamo ancora tutti i mesi invernali e dovremo fronteggiare questa seconda ondata della pandemia cercando di non chiudere il Paese”.

Il comune timore della pesante recrudescenza invernale, viene affrontato da due punti di vista evidentemente opposti.

Jacopo Ferri, nel suo recente attacco al modello di sanità toscano, ricordava che in Emilia più di 600 farmacie eseguono test rapidi gratuiti velocemente per i giovani fino a 18 anni, mentre per gli anziani sono previsti test sierologici sempre gratuiti: “Ammesso che si abbiano sintomi – aveva detto Ferri - ci si deve affidare alle pastoie lente e spesso inconcludenti delle prenotazioni aziendali. Così, per un ogni sintomo assimilabile al Covid, volendo un minimo di solerzia o anche solo per stare un po’ tranquilli e monitorati per scelta, nell’interesse nostro, della comunità e dell’Azienda Asl, anche se a spese nostre dobbiamo migrare a Santo Stefano Magra o a Borgotaro o a Parma” - Liguria ed Emilia, appunto.

La Sordi ha replicato così: “In questa situazione così delicata, è molto sgradevole sentire politici che cercano di raggranellare consensi criticando la gestione della nostra sanità toscana, facendo paragoni con altre realtà regionali, come la Liguria, che versa in difficoltà ben peggiori”.

Jacopo Ferri aveva anche ricordato che: “Da tempo in Emilia Romagna e Liguria le strutture private autorizzate possono effettuare a pagamento senza nessuna difficoltà tamponi molecolari e test rapidi. Ma in Toscana non è ancora possibile e la nostra Regione continua a distinguersi per inspiegabili scelte che rendono difficile e molto meno efficace ai cittadini accedere a queste procedure”.

Elisabetta Sordi ha terminato la replica con una riflessione che lei stessa ha definito amara: “Nei momenti critici emergono i politici di grande caratura, che riescono ad essere all'altezza della situazione, ma purtroppo si vedono anche gli altri, che pensano solo ad alimentare polemiche sterili”.

Anziché guardar fuori regione o alla sanità privata, dunque, secondo la Sordi “Bisogna investire sulla sanità pubblica, anziché invocare quella privata, e potenziare il sistema di tracciamento e di tamponi rapidi”.

Su una cosa almeno, dunque, la Sordi e Ferri si trovano d’accordo: tamponi rapidi per tutti, come sistema immediato, efficace ed efficiente di sicurezza collettiva.