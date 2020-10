Pontremoli



Start-working... da Pontremoli

venerdì, 23 ottobre 2020, 13:35

Siamo a Pontremoli, Lunigiana, Toscana. Lo Smart-working impazza e un gruppo di ragazzi di un piccolo borgo dell'Alta Toscana cosa fa? Lancia l'iniziativa!

Pontremoli è un'alchimia perfetta: vicina a città importanti, al mare e ai monti, può vantare la presenza di tutti i servizi che servono, un'ottima qualità della vita e un senso di comunità unico e travolgente. Per questo invitano chiunque a incominciare a lavorare...da Pontremoli!

Nello stesso tempo impiegato per andare da Monza a Milano, da Pontremoli si possono raggiungere 8 capoluoghi di provincia, passare dal mare della Versilia, alle 5 terre, agli impianti sciistici dell'Appennino Tosco-Emiliano, fino alle Alpi Apuane. Milano è a sole due ore di auto.

In più, a Pontremoli ci sono un'infinità di servizi: dalla fibra, a centinaia di esercizi commerciali, bar e ristoranti, scuole, associazioni di volontariato, oltre a stazione e autostrada.

Pontremoli è una città viva, dove tutti si conoscono e dove si respira il profumo di comunità.

E il senso di comunità è così radicato che chiunque stia valutando di trasferirsi a Pontremoli per lavorare in smart-working, se lo vorrà, sarà loro ospite (GRATUITAMENTE) per un giorno intero, così da scoprire questo posto meraviglioso.

E per chi deciderà di trasferirsi (non importa se per un mese, un anno o una vita intera), è stato attivato un servizio di ricerca abitazione (in partnership con l'agenzia immobiliare **[Terra di Lunigiana](https://terradilunigiana.it/)**) e un "welcoming" GRATUITO. Sarete affiancati a persone del posto che vi accoglieranno con gioia a Pontremoli, con le sue tradizioni, i suoi abitanti e gli altri Start-workers, così da entrare veramente nel tessuto sociale della città.

Shhh, ma non lo dite troppo in giro, perché il posto è piccolo e non può ospitare tutti!

Un posto migliore per lavorare in Smart-working lo potete trovare solo su un'altra galassia!

L'iniziativa, SENZA scopo di LUCRO, è promossa dall'Associazione di Turismo Responsabile Farfalle in Cammino con il Patrocinio del Comune di Pontremoli.

Per informazioni: [www.startworking.live](https://www.startworking.live/) oppure scrivi a [startworkingpontremoli@gmail.com](https://www.startworking.live/)

Si comunica inoltre che, in data giovedì 29 ottobre 2020 dalle 18:30 alle 19:30 presso la Sala dei Sindaci del Palazzo comunale di Pontremoli , si terrà una Conferenza Stampa per presentare l'iniziativa. Per la partecipazione è obbligatoria la prenotazione rispondendo alla presente comunicazione.