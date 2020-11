Pontremoli



"Caro Ferri, c'eri anche tu ad assistere allo scempio della sanità quando eri a sinistra"

giovedì, 26 novembre 2020, 19:33

Con un durissimo comunicato stampa, Mauro Rivieri di Forza Italia e il responsabile dell’associazione “Libertà e diritti” Mario Cipollini, sono intervenuti in difesa della consigliera massese Roberta Dei contro Jacopo Ferri. Si preannunciano guerre intestine, dunque, dentro a Forza Italia.

"Ci ha lasciato stupiti la risposta al quanto risentita di Jacopo Ferri riguardo alla posizione presa dalla consigliera Dei in merito all'ospedale di Pontremoli. Pur non avendo nulla di personale contro Jacopo riteniamo che le sue critiche siano fuori luogo. Infatti vogliamo ricordargli che durante la sua carriera politica ha aderito spesso al Gruppo Misto".

"Dobbiamo essere noi – proseguono - a ricordare a Jacopo che oggi parla del potenziamento dell'ospedale di Pontremoli, che quando fu eletto consigliere nelle Liste di Forza Italia passò all'UDEUR andando al governo della regione, assistendo allo scempio e ai tagli alla aanità in Toscana messe in atto da Rossi in quel momento assessore alla sanità? Dobbiamo ricordargli che mentre lui governava con le sinistre e con l'assessore Rossi tutto il centrodestra era contro la chiusura degli ospedali ed in particolare contro la chiusura dell'ospedale di Pontremoli?

"Quindi ci sembra, caro Jacopo, che tu abbia forti responsabilità verso i tuoi concittadini lunigianesi. Inoltre vogliamo ricordare a Ferri che fino a pochi mesi fa l'assessore alla sanità in Toscana era la Saccardi, che se non sbaglio apparteneva a Italia Viva, per cui pensiamo che ci sarebbe stata sicuramente piena disponibilità, da parte dell'assessore, ad aprire una collaborazione con gli amministratori della lunigiana, visto che Italia Viva aveva una forte rappresentanza sul territorio. Questo avrebbe permesso di effettuare gli adeguamenti alla struttura per accogliere i malati Covid, evitando che il personale sanitario fosse trattato come carne da macello".

Ed incalzano ancora: "Se oggi l'ospedale di Pontremoli dovesse chiudere per la presenza di troppi positivi al covid fra i sanitari questo sarebbe da imputare all'immobilismo dell'attuale classe politica che si è limitata a fare propaganda e proclami. Siamo consapevoli che l'ospedale di Pontremoli debba essere potenziato con intenventi mirati efficaci ed efficienti, in modo da poter e dover curare anche i malati di covid. Questi interventi permetteranno poi all'ospedale di Pontremoli di avere vantaggi anche futuri, passata l'emergenza: questo è ciò che gli amministratori della Lunigiana devono chiedere e pretendere. Soprattutto in questo momento di pandemia ci si aspetterebbe da parte di tutti i Sindaci e degli amministratori della Lunigiana cooperazione e tanta solidarietà: i malati COVID vanno curati anche a Pontremoli".

"Niente di più e niente di meno di quello che intendeva dire la consigliera Dei nel suo intervento, cosi tanto criticato – concludono - Jacopo sta sereno e cerca di essere più coerente e più leale con i tuoi concittadini che hanno necessità di fatti concreti. E ti diamo un consiglio,cerca di fare una politica che giovi realmente alla tua terra al tuo territorio alla tua gente".

M.C.