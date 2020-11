Pontremoli



Castello del Piagnaro e Museo delle Statue Stele: superato il milione di visualizzazioni

lunedì, 23 novembre 2020, 18:04

Soddisfazione dell’amministrazione comunale pontremolese per la crescita delle interazioni sulla pagina della Rete dei Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli.

Il Castello del Piagnaro di Pontremoli e il Museo delle Statue Stele lunigianesi, protagonisti in rete, hanno ricevuto 1 milione e 94 mila visualizzazioni sul website fino ad inizio novembre, contro 1 milione e 452 mila nello stesso periodo del 2019, registrando una crescita d’interesse del 5,71 per cento.

Notizie positive che fanno luce su una tendenza turistica e culturale in aumento che vede protagonisti i comuni con i loro paesaggi, tradizioni, borghi e piccole piazze. Conferme, che vanno a compensare un bilancio altrimenti negativo in esito alle restrizioni che quest’anno hanno drasticamente limitato il format standard delle manifestazioni culturali e turistiche.

Il sindaco di Pontremoli, Lucia Baracchini ha così commentato: “È un grande orgoglio poter dire che la nostra città, con la sua autenticità e unicità, in un momento di grande tragicità, dolore e sofferenza, si riscopre nella sua valenza storica di luogo che accoglie e che include. Pontremoli e il suo genius loci accolgono i visitatori e tutti coloro che vogliono conoscere le sue ricchezze con grande entusiasmo. L’energia positiva che vogliamo vedere nella “capacità” delle Statue Stele di accogliere i visitatori, suscitando forti emozioni e suggestioni, unitamente alla grande competenza e professionalità del Circuito dei Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli, hanno dato e probabilmente daranno ancora una nuova luce su questa Città di frontiera, oggi più viva, preziosa e autentica che mai”.

Alla soddisfazione del sindaco si è unita quella del vicesindaco, Manuel Buttini, consigliere della Rete dei Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli: “Siamo molto orgogliosi di questo risultato per niente scontato in un periodo come questo. Si tratta di una rete solida, strutturata e capillare, in grado di intercettare tutte le sinergie atte a rilevare un cambiamento e ad incentivare sempre più quelle che sono le potenzialità dei nostri territori. Un risultato che certamente fa ben sperare per il futuro. Inoltre, visti tali risultati, sarebbe importante, per crescere ulteriormente, riuscire a fare entrare all’interno della Rete Castelli del Ducato altri Castelli e dimore storiche del territorio toscano. Pontremoli, in questo caso, fungerebbe, ancora una volta, da “porta della Toscana” per consentire tutto questo”.

Michela Carlotti