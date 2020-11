Pontremoli



FdI: "Si circoscriva l'ambito di diffusione del virus all'ospedale di Pontremoli"

venerdì, 27 novembre 2020, 16:01

"Si attivino immediatamente protocolli di sicurezza con tamponi a tappeto e una sanificazione dei reparti e delle sale operatorie. La situazione all'ospedale di Pontremoli, trasformato in presidio Covid, rischia di degenerare. Ormai i casi di contagio sono una trentina tra operatori sanitari e pazienti di altri reparti che, entrati negativi, si sono ritrovati contagiati -denunciano il vice-capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Vittorio Fantozzi, il vice-coordinatore Fdi della provincia di Massa Carrara, Umberto Zangani, e la responsabile del Dipartimento regionale delle Politiche sociali Fdi, Emanuela Busetto- Avevamo segnalato, nelle scorse settimane, con l'ospedale di Pontremoli non fosse adeguato per ospitare malati Covid, ma Asl e Regione hanno proseguito nella loro irrazionale scelta. A questo punto l'Asl deve intervenire con decisione per circoscrivere l'ambito di diffusione del virus e garantire la sicurezza di chi si trova in Ospedale e l'erogazione delle prestazioni ai cittadini. Non solo. Il Governatore Giani dichiara che la Toscana ha raggiunto il 95% di tracciabilità dei positivi ma nel territorio della provincia di Massa Carrara la realtà è un'altra: è addirittura complicato comunicare con l'Asl per avere tamponi e le relative risposte. Sembra non esistere neppure un piano per tracciare gli operatori sanitari in prima linea contro il Covid e che, spesso. si sottopongono a tampone di loro iniziativa. L'improvvisazione è evidente, tanto che il sindaco di Carrara, nei giorni scorsi, è arrivato a chiedere l'impiego dell'Esercito per consentire una gestione ordinata del sistema dei tamponi. In Regione non dovrebbero sottovalutare che l'indice di mortalità nella provincia di Massa Carrara è più del doppio rispetto alla media della Toscana".