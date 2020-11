Pontremoli



Furto alla cioccolateria Stainer: un danno di oltre 100 mila euro

martedì, 17 novembre 2020, 19:45

di donatella beneventi

La nota azienda dolciaria Stainer, fiore all'occhiello di Pontremoli e nota in tutta Italia e nel mondo per la sua produzione di cioccolato di alta qualità, ha subito nel corso del fine settimana un furto di dimensioni gigantesche, di tutta la produzione e di altra merce, immagazzinata nel capannone, pronta per essere messa in commercio per le imminenti feste natalizie.

Un danno che si aggira intorno ai 100 mila euro, pesantissimo, considerato anche il periodo certo non facile per il commercio, minato dalla crisi scaturita dalla pandemia: l'azienda, ha lanciato sui social e in particolare sui gruppi "Ti porto a casa la spesa", il suo appello e il grido di dolore per il gravissimo fatto occorso: "Ci siamo recati allo stabilimento, come primo lunedì di zona rossa eravamo pronti ad affrontare una nuova settimana e continua a portare un pochino di felicità attraverso il nostro cioccolato. Appena entriamo nello show room che stavamo allestendo per natale la realtà era diversa, non c'era più niente e fatto ancora più grave dopo aver rubato tutto, sono stati spaccati i mobili e le scaffalature".

Interpellato dalla Gazzetta di Massa Carrara, il direttore dell'azienda, Pierangelo Fanti, ha esternato tutto il suo dolore per quanto accaduto: "E' un periodo difficilissimo in generale, noi lavoriamo anche molto con l'estero e la situazione è veramente complicata per le aziende come le nostre: l'incidente è avvenuto presumibilmente nel corso del fine settimana precedente il primo lunedì di zona rossa ed è la prima volta che ci capita qualcosa del genere: non è stata rubata la materia prima, ma tutti i prodotti finiti e la bottiglieria, un grave danno per i lavoratori della nostra azienda: ovviamente abbiamo fatto immediatamente denuncia presso le autorità competenti ma chiediamo alle persone di condividere il post che abbiamo scritto sui social e di supportarci.".

La pandemia, quindi, come si può evincere, sta portando con sé povertà e delinquenza, un disagio sociale che si esprime anche in atti di questo genere: un campanello d'allarme che chi di dovere avrebbe il compito di ascoltare e di gestire con provvedimenti adeguati.

Le foto pubblicate si riferiscono allo stato dello show room prima e dopo il furto.