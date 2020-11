Pontremoli



Il capogruppo Mazzoni fa istanza di accesso agli atti: "Dalla Asl voglio risposte certe sull'ospedale"

lunedì, 23 novembre 2020, 18:02

di michela carlotti

Mentre esponenti locali del Pd ben si guardano dal mettere in discussione ed anzi continuano a difendere la scelta imposta da Azienda Usl Toscana Nord Ovest e Regione Toscana di convertire in medicina-covid il reparto ospedaliero di Pontremoli, un disaccordo netto arriva dai consiglieri della minoranza pontremolese di centro sinistra.

All'unanimità, insieme al sindaco ed ai consiglieri di maggioranza, nei giorni scorsi la minoranza consigliare di Pontremoli ha infatti votato la mozione per l'autonomia organizzativa e finanziaria degli ospedali lunigianesi con l'istituzione della figura del direttore del presidio ospedaliero di Lunigiana.

Inoltre, sempre di concerto con l'amministrazione comunale, i consiglieri di minoranza Umberto Battaglia, Matteo Bola, Francesco Mazzoni, Elisabetta Sordi, hanno sottoscritto la richiesta formale al presidente della regione, all’assessore alla sanità ed alla direttrice generale dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, per la revoca immediata della conversione covid del reparto di medicina dell'ospedale di Pontremoli.

Il consigliere piddino Francesco Mazzoni, non si è fermato qui ed oggi ha inoltrato una formale richiesta di accesso agli atti al direttore aziendale, Maria Letizia Casani, ed al direttore di presidio dell'ospedale delle Apuane, Giuliano Biselli.

Quella dell'accesso agli atti, è una formula che obbliga il destinatario ad una risposta entro trenta giorni ed alla quale, finalmente, ai sensi di legge la dirigenza aziendale non potrà sottrarsi.

Abbiamo intervistato Mazzoni, capogruppo di minoranza in consiglio, incuriositi dalla coraggiosa posizione assunta contro l'indirizzo di partito sulla questione-sanità: "Io sono una persona libera. Cerco di studiare le questioni seriamente e poi prendo la posizione che reputo giusta: senza presunzione d'infallibilità, ovvio, ma non metterò mai gli interessi particolari davanti all'interesse pubblico. Avrò altri difetti ma non questo!"

Mazzoni si smarca, dunque, dall'imbarazzante posizione assunta dal suo partito in difesa delle scelte aziendali: "Purtroppo, mi pare fin troppo evidente che in questa gestione della sanità ci sia un giusto ed uno sbagliato".

Il consigliere capogruppo non si presta dunque a difendere l'indifendibile ed anzi, nella formale richiesta di accesso agli atti inoltrata all'Azienda Usl, non ha esitato a considerare l'eventualità di un nesso causale tra lo sbaglio fatto di convertire la medicina in reparto covid e la diffusione dei contagi che si sta verificando nell'ospedale di Pontremoli.

Di seguito riproponiamo il testo integrale della richiesta di accesso agli atti:

"Gentilissima dott.ssa Casani, egregio dr. Biselli, richiamando integralmente la mia richiesta inviata a mezzo pec in data 8 novembre 2020, alla quale vi chiederei di dare cortese riscontro, in qualità di consigliere comunale del comune di Pontremoli, nonché di cittadino ivi residente, vi rappresento ulteriormente quanto segue.

Come a Voi ben noto, a partire dal 10 novembre scorso, sono giunti presso la struttura ospedaliera di Pontremoli i primi pazienti covid, nonostante il parere fermamente contrario di tutte le istituzioni locali, che il Dr. Biselli ha sostanzialmente estromesso da qualsivoglia percorso di concertazione inerente alla scelta in parola, imposta da codesta spettabile Azienda Sanitaria.

A distanza di tredici giorni dall’attuazione di tale scelta, mi viene rappresentata una situazione seriamente compromessa presso l’ospedale di Pontremoli e, nella specie, presso il reparto di chirurgia. Parrebbe, infatti, che numerosi operatori sanitari e diversi pazienti abbiano contratto covid-19.

Considerando che, come a voi ben noto, i pazienti vengono sottoposti a intervento chirurgico solo ove l’esito del loro tampone sia negativo, sembrerebbe che gli stessi siano stati infettati durante la degenza ospedaliera.

Come ampiamente rappresentato al dr. Biselli - nelle sedi e con gli strumenti con i quali è stato possibile farlo - parrebbe che a Pontremoli non sussistano le condizioni per isolare completamente i pazienti covid, dal momento che si rende necessaria la fruizione di spazi e strumenti comuni. In particolare, sembrerebbe che la radiologia venga utilizzata sia da pazienti Covid che da pazienti non Covid.

Tale circostanza risulta particolarmente preoccupante poiché è evidente – anche a un non addetto ai lavori, come chi scrive – la pressoché oggettiva impossibilità di sanificare totalmente ambienti e superfici in modo tale da prevenire ed evitare occasioni di contagio.

La grave diffusione del contagio presso l’ospedale di Pontremoli parrebbe conseguenza diretta delle misure adottate da codesta spettabile Azienda, nonostante le istituzioni locali avessero ampiamente rappresentato l’inadeguatezza delle stesse, nonché i gravi rischi conseguenti e connessi.

Per questi motivi, chiedo, cortesemente, a codesta spettabile Azienda USL, nonché a voi, Dott.ssa Casani e Dr. Biselli, per quanto di rispettiva competenza:

-di informare i cittadini circa la reale situazione dell’ospedale di Pontremoli;

-di rendere note le misure introdotte a tutela dei pazienti ricoverati presso la chirurgia di Pontremoli nel periodo anzidetto;

-di annullare, revocare e, in ogni caso, rivedere immediatamente la decisione di collocare pazienti Covid presso l’ospedale di Pontremoli".