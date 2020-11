Pontremoli



Jacopo Ferri: "Mi sono sempre battuto per la mia terra nelle fila del centrodestra"

venerdì, 27 novembre 2020, 16:02

Non si è fatta attendere la replica di Jacopo Ferri a chi ieri lo ha accusato di fare un uso politico e strumentale della questione dell’ospedale di Pontremoli.

Risponde così a Roberta Dei, consigliere comunale di Forza Italia a Massa, Mauro Rivieri di Forza Italia e Mario Cipollini dell’associazione “Libertà e Diritti”:

“Ancora una volta Roberta Dei e chi a lei si è accodato si dimostrano disinformati o in mala fede. Sono sempre iscritto a Forza Italia ininterrottamente dal 1999 e non mi sono mai spostato di un millimetro dalla coalizione di centrodestra negli anni in cui sono stato in consiglio regionale della Toscana. Anche quando per ragioni personali arcinote ho fatto parte di un gruppo consiliare diverso sono sempre rimasto fieramente all’opposizione delle giunte di sinistra che hanno costantemente portato avanti politiche sanitarie in contrasto con le esigenze del mio territorio e con il potenziamento degli ospedali della Lunigiana”.

“Ci sono centinaia di persone che lo possono testimoniare e migliaia di votazioni che lo attestano, sarebbe bastato che Dei, Rivieri e Cipollini chiedessero a chiunque o verificassero su internet per saperlo (sempre ammesso che già non gli fosse noto), ma capisco che il loro obiettivo fosse diverso”.

E conclude: “Ancor meno questi tre signori possono permettersi di dire che io abbia mancato di coerenza e di lealtà verso la mia terra, verso i miei concittadini e verso la difesa dei nostri Ospedali. Nulla di più falso, mi sono sempre battuto e sempre mi batterò perché il diritto costituzionale alla salute sia seriamente garantito alla popolazione lunigianese attraverso strutture e servizi adeguati. Se con la loro uscita sgangherata Dei e compagni volevano creare imbarazzo, credo proprio che ne abbiano prodotto da vendere nei loro stessi confronti”.