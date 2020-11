Pontremoli



"La situazione peggiora all’ospedale, ma Asl e Regione tacciono": l'accusa di Ferri

giovedì, 26 novembre 2020, 19:06

Errare è umano ma preseverare è, in questo caso, pericoloso. Questo è il senso dell'intervento odierno di Jacopo Ferri, preoccupato per l'aumento dei contagi nell'ospedale di Pontremoli.



"Mentre l’Asl fa finta di niente e la Regione non si degna di rispondere né agli operatori né ai sindaci, né ai tanti cittadini esterrefatti, il bollettino dei contagi in ospedale a Pontremoli si fa sempre più pesante e la situazione sempre più esplosiva. Sono ormai più di 30 i casi riscontrati".



Secondo Ferri, la situazione ha dei responsabili che lui non esita ad indicare: "salgono sia i contagi tra gli operatori di vari reparti che quelli tra i pazienti, entrati negativi per le loro necessità e contagiati per l’incredibile atteggiamento che l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest e la Regione hanno tenuto e continuano a tenere pur di non ammettere gli errori compiuti e cercare di rimediarli".



Contagi ascrivibili dunque, secondo Ferri, alla conversione covid operata senza concertazione dai vertici aziendali e regionali.



"Non contenta di questo quadro – prosegue Ferri - l’Azienda continua a concedere con il contagocce ed in ritardo i tamponi al personale, per giunta solo a quanti si trovino in situazione di rischio classificato medio alto! Ed è davvero difficile immaginare chi, in quel contesto, lo corra medio basso!".



Ferri prosegue contro un'azienda che, a quanto riferisce: "Continua a limitare le operazioni di sanificazione, anche nei reparti più colpiti e nelle sale operatorie, a quelle pur importanti ma ordinarie. In più, da qualche giorno, ha incredibilmente deciso di intensificare l’attività chirurgica, alzando di conseguenza e ulteriormente tutti i livelli di rischio".



Inoltre, aggiunge Ferri: "Nel reparto covid di medicina, i pazienti segnalano temperature polari a causa della necessità di aprire spesso le finestre. Le problematiche dei ridicoli percorsi ‘sporco/pulito‘ sono rimaste esattamente le stesse con la forte preoccupazione che il subdolo virus possa, come si è visto, farsi spazio ed uscire. Il personale invece che essere incrementato tende a diminuire perché costretto a turni allungati e molto provanti sia a livello fisico che psicologico".



In questa drammatica precarietà in termini di sicurezza, c'è anche dell'altro: "Intanto, purtroppo, in tutto questo si registrano ulteriori effetti penalizzanti per i pazienti ordinari: per reclutare gli infermieri che l’Asl avrebbe dovuto assumere dall’esterno mesi fa, è stata sospesa la seduta del mercoledì in endoscopia che era dedicata alle colonscopie in screening ed al posizionamento delle peg. I pazienti sono dirottati a Massa, con ogni disagio e costo conseguente a loro carico".



"Il clima che si registra – quindi, commenta Ferri - è sempre più teso ed i timori che la situazione continui a degenerare sono sempre più concreti. Sembra quasi che la Regione e l’Asl, pur di non dover ripetere la retromarcia fatta sulla guardia medica notturna, siano disposte ad accettare di pagare qualunque prezzo, ovviamente sulla pelle degli altri".



Ferri conclude perentorio: "Il Presidente Giani e l’assessore regionale intervengano subito sulla dirigenza Asl perché non è possibile andare avanti in questo modo!".

M.C.