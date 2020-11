Pontremoli



L'accusa di Jacopo Ferri sull'ospedale Covid a Pontremoli: "Decisione fatta da Usl e Regione senza confronto con il territorio, se ne fregano"

sabato, 7 novembre 2020, 23:51

"La Regione e l’Asl proseguono nella loro scellerata azione organizzativa che prevede l’allestimento di reparti Covid presso l’Ospedale di Pontremoli". A rilanciare l'accusa è Jacopo Ferri.

"Sembrava che ci potesse essere un serio confronto tra Azienda e Sindaci interessati su questo delicato tema ed invece le direttive regionali e i dirigenti Usl oggi hanno forzato la mano dando concretezza alle loro decisioni senza ascoltare le perplessità degli amministratori e infischiandosene dei tanti problemi tecnici che rendono l’operazione ad altissimo rischio sia per i malati covid che saranno ricoverati, sia per le migliaia di persone che dovranno fruire di tutti gli altri servizi ospedalieri".

Il dado è tratto, dunque, ma la conversione dell'ospedale di Pontremoli in ospedale covid non piace: "Saranno ancora una volta i cittadini, oltre che i tanti addetti alla sanità impegnati ogni giorno sul campo, a pagare le negligenze e le imperizie di chi governa e gestisce la nostra salute" – prosegue Ferri.

"Coloro i quali hanno ‘cannibalizzato' per anni i nostri ospedali, depauperandoli continuamente ed evitando accuratamente di garantire i necessari investimenti, oggi vorrebbero raccontarci che le soluzioni che propongono sono quelle più adatte alla situazione ed allo stato degli immobili. Non è vero".

"Del resto – commenta Ferri - a sostenerlo sono gli stessi protagonisti che avrebbero potuto, almeno da maggio scorso, sia programmare interventi sulla struttura veloci ed efficaci, sia avviare un reclutamento straordinario di personale, così da consentire al sistema di affrontare lo scenario di una possibile seconda ondata, poi purtroppo divenuta realtà. Invece non lo hanno fatto! Ancora una volta hanno scelto diversamente, esponendo il territorio a rischi enormi".

Secondo Jacopo Ferri, in definitiva il rimedio che oggi viene proposto appare essere peggiore del male stesso: "soprattutto alla luce dell’attuale situazione strutturale ed organizzativa degli ospedali lunigianesi. Non sarà possibile infatti garantire dall’oggi al domani vera sicurezza rispetto a percorsi interni, sanificazioni, areazioni delle stanze e degli ambienti".

"Sarà davvero difficile, se non impossibile – sostienene Ferri - garantire ai malati covid gli standard di servizio che possono essere offerti da edifici nuovi ed all’avanguardia".

Deficienze strutturali che, secondo Ferri, non garantiranno gli standard e nel contempo indeboliranno la funzionalità del sistema esistente: "Sarà stravolta, decrementata ed indebolita la complessiva funzionalità del sistema-ospedale rispetto alle esigenze ordinarie e di elezione. Con ogni conseguente rischio per i malati, per i familiari che li assistono e per il personale sanitario, in prima linea da mesi con abnegazione e coraggio, ma per l’ennesima volta obbligato a svolgere il proprio lavoro sul filo del rasoio per ottemperare a scelte irrazionali e sbagliate".

Una scelta che inequivocabilmente per Ferri si dimostra essere: "L’ennesima prova di arroganza e di cinismo della Regione e dell’Azienda, verso la popolazione e le istituzioni di questo territorio, ai quali viene peraltro scaricato il peso dei rischi e delle difficoltà".

M.C.