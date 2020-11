Pontremoli



“Lions in piazza”: sabato e domenica test sierologici gratuiti a Pontremoli

venerdì, 13 novembre 2020, 18:10

Un’iniziativa organizzata da Lions Club Pontremoli Lunigiana in collaborazione con la Venerabile Misericordia di Pontremoli e con il patrocinio di Società della Salute della Lunigiana, Comune di Pontremoli e Lions satellite “Le Stele – Lunigiana”.

L’azione pensata da Lions Club Pontremoli Lunigiana, mira ad una prevenzione sanitaria gratuita in grado di tracciare eventuali asintomatici presenti sul territorio.

Il comune di Pontremoli, nel ringraziare il Lions Club ha commentato: “E’ un modo per essere vicini ai cittadini in un momento di grande difficoltà come quello attraversato da tutto il paese, dove i contagi non accennano a diminuire e dove tutto sembra ogni giorno più preoccupante e destabilizzante”.

Sabato 14 novembre dalle 14.30 alle 17.30 e domenica 15 dalle 9.30 alle 12.30 quindi, sarà possibile trovare in piazza della Repubblica a Pontremoli il punto Lions adibito alla somministrazione del sierologico in maniera totalmente gratuita, presentando la propria tessera sanitaria.