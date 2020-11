Pontremoli



L'Osteria della Luna si reinventa con le scorte di "cucina degli affetti"

sabato, 21 novembre 2020, 11:25

di michela carlotti

Mara Ravera e Luigi Togni sono compagni di vita ed anche di lavoro da quando hanno deciso di aprire L'Osteria della Luna in pieno centro storico a Pontremoli.

Hanno avviato la loro attività nel 2015 con tanto entusiasmo e passione, approdando a Pontremoli da Parma: un ritorno alle origini per lei, figlia di pontremolesi poi cresciuta a Parma dove il padre si era trasferito per lavoro.

Mara è un'autodidatta, una "resdora" come lei stessa si definisce in dialetto parmigiano; lui uno chef internazionale che alla scuola alberghiera di Spoleto ha seguito il corso del celebre chef Gianfranco Vissani.

Ciò che offrono è una "cucina degli affetti": una descrizione che ci ha colpito molto e che ben rende la qualità di un mangiare sano, semplice fatto di sapori autentici: "sapori che ci appartengono, che ci fanno sentire bene e che quando ci si siede per mangiare, ci danno sicurezza" – ha spiegato Mara.

Il piacere di sedersi a tavola è quello che la cucina degli affetti vuole suscitare regalando una parentesi di certezza, così importante soprattutto in questo difficile periodo. I sapori che vengono portati in tavola sono quelli della tradizione parmigiana ma ricavati dai prodotti tipici locali: una mescolanza di lunigiana e di parmigianità che ha tutto il sapore di eccellenza.

Anolini da fare in brodo, che sono il cavallo di battaglia della cucina parmigiana dove non mancano nemmeno a ferragosto, ma anche i tortelli classici alle erbette o quelli stagionali ripieni con verdure di stagione: dagli accattivanti tortelli alle cipolle di treschietto, a quelli con i carciofi, mentre ora è il periodo dei tortelli di zucca. E non mancano i secondi: brasato di culatello, coniglio ripieno, calamari ripieni ed altro ancora.

Ma ora che le serrande sono chiuse, com'è la situazione per Mara e Luigi?

"Dopo la grossa pausa del primo lockdown che si è inghiottito tutte le feste di primavera – spiega Mara – l'estate sembrava aver riportato la normalità e non ci si aspettava una nuova chiusura: il veloce passaggio dall'apertura alle restrizioni gialle, arancio e poi rosse, è stato un duro colpo per le attività che, come la nostra, devono programmare gli ordini e le forniture".

E questa seconda chiusura viene descritta come più difficile della prima: "I clienti la stanno vivendo in modo diverso. Il periodo non aiuta: nel primo lockdown, con una luce diversa, proiettati verso l'estate, c'era più fiducia. Adesso siamo in pieno autunno e ci stiamo preparando all'inverno ed alle festività natalizie da trascorrere senza l'usuale convivialità con i propri cari".

Allora Mara e Luigi spingono sulla cucina delle feste: propongono, cioè, scorte di quei prodotti che si cucinano e si mangiano proprio in giornate di festa, quando ci si ritrova con i propri affetti.

Secondi piatti preparati sottovuoto, da consumare fino a dieci giorni dal confezionamento, primi piatti precotti, pastorizzati e abbatuti, da stoccare nel freezer: tutto confezionato e venduto d'asporto. "Si tratta di ripianificare l'economia domestica senza rinunciare alla pasta delle feste" – ha detto Mara invitando tutti i clienti a fare scorte della loro cucina degli affetti.

Per prenotare, basta telefonare all'Osteria della Luna allo 0187833610 oppure al 3471406708. Per saperne di più, visitate la pagina facebook "L'Osteria della Luna – Le ricette di Mara".