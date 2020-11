Pontremoli



Mazzoni: "Pazienti Covid a Pontremoli, una scelta sbagliata e illogica"

domenica, 8 novembre 2020, 10:33

Pare che ci sia l’intenzione di trasformare l’ospedale di Pontremoli in ospedale Covid. La soluzione messa in atto a marzo consisteva nel vedere il NOA ospedale Covid, con decine di posti letto, pagati e allestiti appositamente per l’emergenza, nel monoblocco di Carrara e nell’ex ospedale di Massa. Pontremoli e Fivizzano rimanevano invece ospedali no covid, destinati alle altre urgenze e al mantenimento delle attività ordinarie. L’Azienda Sanitaria vorrebbe adesso cambiare linea. Francesco Mazzoni, consigliere comunale di Pontremoli ha spiegato: “Approfondirò subito la questione, ma sono fermamente contrario, sia per il contenuto che per il metodo. I soldi spesi nei posti letto al monoblocco di Carrara e all’ex ospedale di Massa?”



Secondo il consigliere comunale, bisognerebbe usare quelle strutture per destinarle ai pazienti Covid. L’ospedale di Pontremoli non ha la struttura e non è attrezzato per diventare ospedale Covid. Francesco Mazzoni ha continuato: ”Un esempio semplicissimo: il blocco ascensori per le barelle è uno solo. Per ogni passaggio di un paziente Covid bisognerebbe chiudere tutto e sanificare ogni volta. Questo vorrebbe dire compromettere le attività ordinarie. Sarebbe una scelta sbagliata e pericolosa, che metterebbe a rischio servizi fondamentali per la Lunigiana.”



Anche il metodo sarebbe inaccettabile: l’Azienda sanitaria deve rendere conto ai rappresentanti dei cittadini, cosa che non ha fatto. “Su questioni così importanti dobbiamo essere uniti come territorio,- ha così concluso in questo modo-senza accettare imposizioni irragionevoli, trovando le soluzioni migliori per garantire i diritti di tutti.”