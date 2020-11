Pontremoli



Ospedale nel caos: svuotato un reparto per la medicina-covid

domenica, 8 novembre 2020, 18:00

di michela carlotti

Tutto è precipitato da un giorno all’altro con la scelta avvenuta in sordina e - è proprio il caso di dire - dalla sera alla mattina.

L’ordine di servizio sarebbe arrivato agli operatori sanitari nel tardo pomeriggio di ieri e già nella mattinata di oggi tutto si sarebbe compiuto: un intero reparto di medicina interna svuotato, i pazienti trasferiti presso altre strutture e da domattina attivo il reparto “medicina-covid”.

Conversione fatta, dunque! Pontremoli da domani è ospedale-covid, a dispetto di tutti ed anche ai sindaci di Lunigiana che si trovano così di fronte al fatto compiuto, senza nemmeno essere stati coinvolti in questa scelta calata dall’alto che piove in testa come un macigno sulla comunità lunigianese, già penalizzata dalla marginalità territoriale che caratterizza questa terra tanto affascinante quanto troppo spesso trascurata nelle decisioni che contano.

“Sono davvero preoccupata e rammaricata per le scelte della Regione e dall’Azienda Usl circa la destinazione da dare all’ospedale di Pontremoli in questa fase di emergenza Covid. Lo sono sia per il metodo utilizzato per assumerle ed attuarle, sia per le conseguenze che potrebbero determinare”. A parlare è il sindaco di Pontremoli, Lucia Baracchini.

“Ieri – spiega la Baracchini - dopo che nei giorni scorsi si erano susseguite sul tema alcune telefonate interlocutorie con l’Azienda e, sostanzialmente, si attendeva il confronto tra quest’ultima ed i sindaci interessati, ho saputo invece che la decisione era già presa, che gli allestimenti erano in corso e che i trasferimenti dei pazienti sarebbero seguiti a breve. Credo che agire in questo modo non solo non sia corretto ma crei rabbia e confusione tra personale sanitario e cittadini”.

Da più parti s’invoca un ripensamento ed il sindaco Baracchini a pieno titolo si pone in testa a questa battaglia: “Ritengo sia doveroso un urgente ripensamento e per questo mi sono rivolta direttamente al neo assessore regionale, sperando in un suo fattivo intervento affinché disponga di tornare indietro!”.

Insieme al sindaco di Pontremoli, si sono subito schierati altri sindaci di Lunigiana, quelli del centro destra: Riccardo Ballerini, Filippo Bellesi, Renzo Martelloni, Matteo Mastrini.

Secondo i sindaci mancano totalmente i presupposti per un’operazione di questo tipo ed hanno ufficializzato così la loro presa di posizione netta contro una scelta considerata del tutto sbagliata:

“La nostra idea è questa: sarebbe stato giusto mantenere e rafforzare a Pontremoli le prestazioni per tutte le specialità diverse dal Covid. Sarebbe stato utile destinare al Covid il vecchi ospedale di Massa, su cui la Regione ha speso ingenti risorse. Sarebbe stato urgente assumere il personale necessario a riaprire il presidio massese”.

Proprio così: del vecchio ospedale di Massa, che durante la prima ondata la regione Toscana diceva di voler destinare ad ospedale covid, non se n’è più riparlato.

“Ad oggi – proseguono i sindaci – “per quanto Asl e Regione avrebbero già deciso di fare, non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione ufficiale. Ci era stato detto che avremmo potuto esprimere le nostre richieste martedì prossimo, in un incontro in video conferenza con il direttore dell'Asl Toscana Nord Ovest, Maria Letizia Casani”.

E invece… anche a questo giro, per la Lunigiana hanno deciso gli altri. Almeno per ora!