Praticamente Democratici: "Sull'ospedale nessuno spot elettorale, solo responsabilità!"

lunedì, 9 novembre 2020, 09:35

Il gruppo “praticamente democratici” è intervenuto sulla questione della conversione del reparto ospedaliero in medicina covid. "Ci inseriamo nel dibattito pubblico scatenato in queste ore dalla decisione dell'ASL di approntare venti posti letto Covid all'ospedale di Pontremoli (14 degenze e 6 rianimazione) partendo con lo spirito che esprime già il titolo di queste poche righe "nessuno spot elettorale, solo responsabilità", e questo vorremmo fosse chiaro fin da subito”.

Prima di tutto il gruppo ha voluto esprimere “gratitudine per quello fatto finora, e vicinanza agli operatori sanitari, soprattutto partendo dai livelli più bassi della catena di comando, da coloro che con il loro lavoro e la loro responsabilità singola sostengono un sistema sicuramente non perfetto”.

Dopodiché c’è il commento più politico con cui il gruppo sostanzialmente risponde alla polemica accesa ieri dai sindaci del centro destra “Se da un punto di vista politico è comprensibile l'ira dei sindaci che si sentono non coinvolti nelle decisioni che riguardano il loro territorio, non è per noi condivisibile in questo momento storico agire con i toni che tutti abbiamo letto”.

C’è il dovere di collaborare, secondo il gruppo: “Dare uno sfogo temporaneo ma fondamentale all'attività complessa dell'Ospedale delle Apuane per garantire una risposta anche ai bisogni no-Covid dei cittadini, oncologici, chirurgici, cardiologici, è l'unico motivo accettabile per questa scelta, quindi è doveroso in questo momento collaborare, ma questo non può ancora una volta passare sopra la testa di chi opera in prima linea come se niente fosse”.

Ed ancora “Le peculiarità dell'edificio dell'ospedale di Pontremoli, che è fortemente interconnesso, spaventano giustamente gli operatori e i cittadini. Non si tratta neanche di questioni campanilistiche (e anche basta però di spartizioni campanilistiche nelle nomine dei responsabili e di differenziazioni di trattamento, rapporto degenti / assistenti, monitoraggi statistici, ecc)”.

Secondo il gruppo “Oggi è improcrastinabile davvero che ognuno debba fare la sua parte in questa crisi, ma questo significa anche che pretendiamo risposte ineccepibili sulla sicurezza attuativa di tale decisione e nella piena trasparenza che è dovuta da un'azienda pubblica”.

Monitorare costantemente l'organizzazione sanitaria, secondo il gruppo, dovrebbe essere una priorità constante, ed ancor di più in questa emergenza sanitaria i mesi trascorsi dovevano servire a immaginare, programmare e sostenere un'adattabilità del sistema al pericolo che incombeva.

“Auspichiamo che la ricerca delle responsabilità, a emergenza finita, porti un modo migliore di servire i cittadini, ma ora è il momento nel quale si devono trovare le soluzioni, presto e nel miglior modo possibile – prosegue il gruppo - Riteniamo ancora una volta che il dialogo con le istituzioni sovraterritoriali rimane l'unica strada da percorrere, ma denunciamo che la politica sanitaria sul territorio non deve essere un argomento da campagna elettorale, mai!”

“Questo è un processo che richiede l’impegno costante – commenta il gruppo - giorno dopo giorno, di tutti i soggetti che vi operano per discutere e migliorare i servizi e i progetti che hanno un impatto così forte sulle comunità. Con questo obiettivo continuerà il nostro impegno, silenzioso e fattivo, al di là di proclami e sensazionalismi”.