Se ne va Enzo Erluison, ciclismo in lutto

lunedì, 2 novembre 2020, 19:13

Seconda contravvenzione somministrata dalla polizia municipale ad altrettanti bar: ma di questi tempi il comandante dei vigili urbani si rende conto cosa vuol dire chiudere una attività per cinque giorni? E il sindaco che dice?

mercoledì, 28 ottobre 2020, 08:42

Lampade germicide a raggi UV-C installate su tutti gli scuolabus: è questa l’ultima strategia anti-covid adottata dal comune di Pontremoli, precursore dell’intera provincia in questa scelta innovativa

domenica, 25 ottobre 2020, 18:15

Se lo scontro è sintomo di vitalità della democrazia, a Pontremoli la democrazia sicuramente non manca ed anzi, è più viva che mai

venerdì, 23 ottobre 2020, 18:05

La minoranza consigliare è tornata a parlare del problema della perdita del finanziamento regionale per la demolizione e ricostruzione in sito dell’edificio scolastico A. Malaspina di Via Roma che ospita la scuola dell’Infanzia ed il liceo

venerdì, 23 ottobre 2020, 13:35

Siamo a Pontremoli, Lunigiana, Toscana. Lo Smart-working impazza e un gruppo di ragazzi di un piccolo borgo dell'Alta Toscana cosa fa? Lancia l'iniziativa!

giovedì, 22 ottobre 2020, 21:44

E' uno studente di 11 anni frequentante la 1^ classe delle scuole medie. L'ufficio igiene ha disposto l'isolamento fiduciario per l’intera classe. Stessa misura preventiva è stata disposta per altri 30 studenti che hanno usufruito dello stesso scuolabus nel tragitto per andare a scuola