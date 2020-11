Pontremoli



“Sull’ospedale Covid troppa fretta”: Elisabetta Sordi contro il Pd

mercoledì, 11 novembre 2020, 14:20

di michela carlotti

Elisabetta Sordi, consigliera di minoranza di Pontremoli, candidata Pd alle trascorse regionali a sostegno del presidente Giani, ma anche dirigente medico di I livello del servizio immunotrasfusionale USL Toscana Nordovest.

Questi i presupposti dai quali parte una riflessione che merita tutto l’interesse dell’opinione pubblica, di quelle che lasciano parlare la competenza riguardo ad un determinato argomento e che non si piega agli stretti ordini di partito.

Il Pd provinciale nei giorni scorsi aveva rivolto a tutta la comunità un appello al senso di responsabilità, che in buona sostanza ha questo significato: la decisione è presa, fatevene una ragione perché il NOA è a tappo!

Ma il medico Sordi, prima ancora della consigliera piddina Sordi, parla da persona libera, con cognizione di causa, mettendo in campo la sua competenza per contribuire al meglio, con soluzioni adeguate e sostenibili, a gestire questa terribile situazione emergenziale.

“Non si tratta di un problema di mancata responsabilità o partecipazione del nostro territorio all'emergenza in atto – dichiara con decisione la Sordi - Tutto il personale sanitario, sia delle strutture Covid che no-Covid, ha dimostrato enorme senso di responsabilità e di collaborazione fin dalla prima ondata della pandemia, in ogni ruolo. Il problema è che ogni decisione deve rispondere a criteri di logicità e chiarezza”.

La Sordi chiarisce cos’è l'emergenza, e quali sono le occorrenze per gestirla: il problema consiste nella gestione del crescente numero di pazienti che necessitano di essere ricoverati, ventilati o, nei casi più gravi, intubati. Pertanto: “la soluzione non è, e non può essere quella di creare 14-20 posti letto per pazienti stabili, cioè per malati che non necessitano di ventilazione invasiva, né di terapia intensiva. Eppure – prosegue la Sordi - proprio questi sono i posti-letto pensati per la medicina-covid a Pontremoli: letti per pazienti stabili, in discrete condizioni, prossimi alla dimissione. Ma la necessità reale è, invece, proprio quella di avere postazioni di supporto medico e ventilatorio intensivo”.

Elisabetta Sordi spiega che la struttura ospedaliera di Pontremoli, non è versatile e modulare come il Noa: ciò comporta che i percorsi non possano essere completamente differenziati come invece avviene nell’ospedale delle Apuane, dove i percorsi sono totalmente alternativi.

“La fretta con cui è stata organizzata e gestita tutta la vicenda – commenta - sembra rispondere più ad una necessità di avere numeri di letti teoricamente disponibili, piuttosto che realmente necessari”.

La Sordi poi punta il dito contro i ritardi e gli investimenti sbagliati: “L'emergenza relativa al personale era già ben nota a marzo. Gli investimenti economici da centinaia di migliaia di euro effettuati nella prima ondata, hanno prevalentemente riguardato la costa, perché la Lunigiana è stata tenuta come area no-Covid. Però, oggi veniamo a conoscenza che quelle strutture (ex ospedale di Massa) non possono aprire per mancanza di personale”.

“Quindi – secondo la Sordi - l'investimento economico avrebbe dovuto tener conto anche di questo e, magari, preparare una soluzione sulla Lunigiana con più tempo, concertazione con il territorio, e non in fretta e furia come in questo caso, in cui sono state create zone filtro e doccia nel giro di poche ore”. Oltre a tutto c’è, quindi, anche una spiacevole questione di mancanza di trasparenza e chiarezza nei confronti del territorio e dei rappresentanti istituzionali.

La gattina frettolosa ha fatto i gattini ciechi, così si dice: ed è quanto la Sordi in definitiva contesta al suo stesso partito, con un coraggioso atto d’accusa ad una soluzione frettolosa con conseguenze inevitabilmente gravose.