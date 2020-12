Pontremoli



Addio ad Enrico Ferri

venerdì, 18 dicembre 2020, 09:19

di michela carlotti

Enrico Ferri si è spento ieri sera all'età di 78 anni dopo una lunga malattia, circondato dall'affetto dei suoi cari nella casa di Pontremoli.

Conosciuto a livello nazionale come il ministro dei 110 all'ora, la comunità locale ne ricorda anche il suo lungo impegno come sindaco di Pontremoli: incarico che Ferri ha ricoperto per tre mandati consecutivi dal 1990 al 2004.

Fu magistrato, membro del Consiglio superiore della magistratura, tra gli anni settanta ed ottanta, e divenne anche segretario nazionale di Magistratura Indipendente.

E' ricordato come un uomo politico billante e di spessore: Enrico Ferri fu esponente del Partito socialdemocratico italiano (di cui fu anche segretario nazionale), di Forza Italia e Udeur. Fu Ministro dei lavori pubblici nel 1988-1989 con il Governo De Mita: correva l'anno 1988 quando, alla vigilia dell'esodo estivo, il 7 luglio Ferri varò la misura che gli diede larghissima notorietà, ovvero l'introduzione del limite dei 110 Km/h in autostrada. Si trattò di un provvedimento molto discusso dall'opinione pubblica ma di grande portata sul fronte della cultura della sicurezza stradale, fino a quel momento poco sentita e sviluppata. Enrico Ferri è stato anche europarlamentare dal 1989 al 2004.

C'è chi ne ricorda inoltre l'impegno profuso nel portare a soluzione il problema dell'abbattimento delle barriere architettoniche nelle case private: fu Ferri infatti, a firmare la circolare ministeriale n. 1699 del 22 giugno 1989 esplicativa della legge n. 13 del medesimo anno, che andava a colmare la lacuna legislativa per cui, per effetto di preesistenti normative, la tematica del superamento delle barriere architettoniche era riferita essenzialmente agli edifici pubblici e a quelli privati aperti al pubblico e marginalmente anche a quelli di edilizia residenziale pubblica, mentre rimanevano quasi del tutto estranei alla considerazione del legislatore gli edifici privati e quelli destinati ad uso abitativo ove invece, di norma, si svolge la primaria sfera della vita di relazione delle persone.



Lascia la moglie e quattro figli: il primogenito Filippo, ex capo della squadra mobile di Firenze poi approdato al Milan come responsabile della sicurezza, l'esponente di FI Jacopo, il deputato e sottosegretario Cosimo e Camilla, farmacista all'ospedale San Raffaele di Milano.



Enrico Ferri lascia anche tutta la collettività, che lo ha apprezzato per le sue notevoli doti umane e per la vicinanza sempre dimostrata verso tutti.

Tutta la redazione esprime cordoglio alla famiglia Ferri per la grave perdita.