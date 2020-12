Pontremoli



Concorso “Pensiero di Natale 2020” di CTT Nord: a Pontremoli mette a disposizione la visita al Museo delle Statue Stele

domenica, 13 dicembre 2020, 17:49

E’ giunto quest’anno alla sua dodicesima edizione il concorso promosso dalla Compagnia Toscana Trasporti (CTT) Nord e promosso in collaborazione con gli uffici scolastici di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara. C’è anche il comune di Pontremoli tra i sostenitori del progetto “Pensiero di Natale 2020”: una tradizione ormai, che vede la città del libro sempre attiva e partecipe nel mettere a disposizione dei riconoscimenti per i vincitori del concorso.

Il tema è semplice ma stimolante: scrivere dei pensieri positivi sulle imminenti festività. Un successo che si rinnova ogni anno e che nel 2019 ha visto la partecipazione di ben 1017 classi e 19.532 alunni, a dimostrazione del coinvolgimento e del livello di gradimento della tematica.

Sono poi i comuni a mettere a disposizione dei riconoscimenti, appetibili ed attuali, per i vincitori. Il riconoscimento messo a disposizione dal comune di Pontremoli è l’ingresso per un’intera classe al Museo delle Statue Stele lunigianesi, dimora dell’affascinante “popolo di pietra” e museo più visitato della provincia. E’ un modo di promuovere la bellezza, l’arte e la storia, avvicinando il più possibile i giovani al mondo della cultura, attraverso esperienze positive come quella del concorso promosso da CTT Nord.

“La volontà esplicita dell’amministrazione comunale di Pontremoli è proprio quella di agevolare il più possibile l’incontro fra le tante dimensioni della nostra esistenza – ha commentato il sindaco di Pontremoli Lucia Baracchini - quale ad esempio, la conoscenza di quello che è il gestore del trasporto pubblico con la parte più intima di ciascuno di noi per il tramite dello strumento “penna” che vorremmo davvero divenisse una parte costante della nostra quotidianità. Sollecitare la produzione di pensieri, l’esternazione dei propri sentimenti ed emozioni, la necessità di superare i tanti ostacoli che ci separano dall’esterno diventa, per i tanti giovani alle prese con la costruzione del proprio sé e del proprio domani, un’occasione di investimento a lungo termine”.

