“Eterni secondi” e “Darkness” si aggiudicano il 63° Premio Bancarellino

venerdì, 11 dicembre 2020, 18:23

Quest’anno la cerimonia di premiazione che si sarebbe dovuta svolgere nel mese di maggio, è avvenuta in forma virtuale, lo scorso sabato, trasmessa in diretta streaming dal canale televisivo “Il Binocolo.net” e online su You Tube e sulla pagina FB del Premio Bancarella. Un contesto ben diverso, dunque, da quello a cui il premio dedicato alla letteratura per ragazzi ci aveva abituato, ma imposto dalle limitazioni anti Covid: “Nessun tifo, nessun vociare vivo ed allegro ha riempito piazza della Repubblica di Pontremoli. Questo però – ha dichiarato soddisfatta la Fondazione “Città del Libro” - non ha mutato l’entusiasmo degli studenti, che hanno letto, si sono consultati e hanno votato il proprio preferito, giungendo a decretare ben due vincitori, a pari merito”.

Ebbene, i due vincitori della 63esima edizione del Premio Bancarellino sono: “Darkness” di Lorenzo Patrignani e “Eterni secondi” di Rosario Esposito La Rossa.

Il Premio Bancarellino, ogni anno vede l’attiva e concreta partecipazione di scuole e studenti: sono loro a leggere le opere selezionate, loro a votare e decidere i vincitori. Un Premio tutto dei ragazzi, che davvero sorprende per la spontaneità e i valori messi in campo, facendo ben sperare per il futuro”.

Al loro rientro a scuola, a settembre, gli studenti, di tutto il territorio nazionale pur facendo fronte ai mille ostacoli dovuti a tanti mesi lontani dalle aule didattiche, hanno letto, votato e decretato i cinque finalisti da cui poi,, sono risultati i nomi dei vincitori. Questi i cinque finalisti dell’edizione 2020 del Premio Bancarellino: “Eterni secondi. Perdere è un’avventura meravigliosa”, di Rosario Esposito la Rossa, Einaudi Ragazzi; “Un attimo tutta la vita”, di Fulvia degli Innocenti e Giuliana Facchini Raffaello Ragazzi; “Darkness”, di Leonardo Patrignani Dea Planeta; “Volevo essere Maradona ”, di Valeria Ancione, Mondadori; “In punta di piedi sull’orizzonte”, di Elisa Castiglioni, Il Castoro.

Dal 14 di novembre poi le votazioni si sono concluse e la Commissione del Premio Bancarellino ha potuto procedere al conteggio delle preferenze dal quale è emersa la classifica definitiva:



Anno dopo anno, il Premio Bancarellino si conferma una certezza ed una scoperta per il panorama letterario italiano.

Il team ha ringraziato tutti coloro che come ogni anno hanno contribuito alla riuscita dell’evento, dando l’appuntamento all’anno prossimo, con un’edizione a detta di molti, innovativa, ma di certo non meno avvincente.

Michela Carlotti