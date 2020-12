Pontremoli



Jacopo Ferri: "Paradossi all'ospedale Pontremoli: reparto Covid al gelo e camera mortuaria al caldo"

sabato, 5 dicembre 2020, 16:15

Jacopo Ferri ha lanciato una nuova e dura invettiva sulla situazione dell'ospedale di Pontremoli.

"L’arrivo del freddo – si legge nella nota a sua firma - rende ancora più difficile la situazione al reparto Covid. Molti degenti riferiscono infatti che con l’arrivo del freddo e della pioggia le temperature registrate in reparto siano spesso poco sopportabili ed a tratti, anche la notte, addirittura proibitive".

"La scelta irrazionale per il tipo di struttura – prosegue Ferri - e mal gestita (quanto a percorsi insicurezza, a tamponi periodici ed a sanificazioni radicali) di allestirlo in una struttura come quella dell’ospedale di Pontremoli ha favorito, come noto, innumerevoli contagi tra personale e pazienti, causando disagi, tensioni e danni tali da costringere interi reparti a chiudere i battenti e da concorrere al dramma di alcune famiglie".

"Ma non contenta di questo – incalza Ferri - la direzione Aziendale continua a fare orecchie da mercante anche rispetto alle problematiche organizzative che si sono fin dall’inizio registrate. Del resto, senza impianti di areazione e di ricambio d’aria l’unica alternativa praticabile rimane quella classica delle finestre aperte e questa soluzione non è certo né tra le più moderne (tant’è che è riservata a Pontremoli…), né tra le più comode. Ci sarà forse anche qualcuno che ne uscirà fortificato, ma per i più potrebbe essere un ulteriore elemento di rischio rispetto a quadri clinici già provati dal virus".

Ferri sostiene di aver raccolto le testimonianze dei pazienti che "riferiscono che lo stesso personale medico, infermieristico e di supporto/pulizia appare estremamente provato dalla situazione, vista anche la tremenda pressione a cui è sottoposto per il tipo di lavoro, le complesse procedure e gli orari pesantissimi".

Oltretutto il paradosso, a giudizio di Ferri: "Ha fatto notizia, ovviamente in negativo, l’impossibilità registrata nei giorni scorsi di poter far uso della cella frigo all’interno della camera mortuaria, con necessità di trasferire al NOA alcune salme".

La nota conclude così: "Con questa Asl non si può stare mai in pace: dove ci dovrebbe essere caldo c’è freddo, dove ci dovrebbe essere freddo c’è caldo ed infine, tanto per non darci illusioni, non siamo più sicuri neppure di avere servizi normali di fine vita, senza dover migrare a Massa. E’ pur vero che al peggio non c’è mai fine, ma quando è troppo è troppo".

M.C.