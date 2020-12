Pontremoli



Oggi l'ultimo saluto all'onorevole Enrico Ferri

domenica, 20 dicembre 2020, 12:38

di michela carlotti

L'amministrazione comunale pontremolese ha proclamato per la giornata odierna il lutto cittadino, con esposizione sugli edifici pubblici delle bandiere a mezz'asta ed invito ai titolari di attività ad abbassare le serrande durante le esequie.

I funerali dell'onorevole Enrico Ferri verranno celebrati oggi pomeriggio alle 15.00 presso il Duomo di Pontremoli dove, nel pieno rispetto delle regole di distanziamento sociale anti-covid, saranno disponibili 120 posti. Le esequie saranno officiate dal parroco padre Dario Ravera.

Nell'ordinanza di proclamazione del lutto cittadino, l'onorevole Ferri viene ricordato così: "Protagonista illustre della politica locale e nazionale, pretore, sindaco, ministro, deputato ed eurodeputato, uomo di stato, politico conosciuto e stimato, esponente del mondo culturale, rappresentante del mondo giuridico italiano, fondatore del "Centro studi giuridici e sociali" e promotore di tanti convegni internazionali".

"Grazie di cuore per la partecipazione e per l'affetto. So da sempre che un pò del mio papà appartiene a tutti coloro che gli hanno voluto bene veramente. So ancor meglio che siamo davvero in tantissimi e ne sono molto orgoglioso", così ha scritto nella sua pagina social il figlio Jacopo che, in considerazione delle numerose richieste, ha anche comunicato le sedi della Misericordia di Pontremoli ove effettuare le donazioni in memoria del padre.