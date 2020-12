Pontremoli



Ospedale di Pontremoli, Nardi: “Basta speculazioni elettorali sulla salute”

mercoledì, 2 dicembre 2020, 15:59

"Trovo grave che la politica pensi a coltivare il proprio orticello elettorale nel momento in cui ci sono cittadini che combattono quotidianamente al fronte contro l'emergenza sanitaria, come medici e personale sanitario, e famiglie in lutto per i propri cari o in ansia perché hanno un affetto ammalato. È in situazioni gravi come queste che chi ha responsabilità politiche deve dimostrare e mostrare un senso di responsabilità maggiore e non abbandonarsi a polemiche e attacchi contro altri rappresentanti dei cittadini" così la deputata Pd di Massa Carrara e Presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, Martina Nardi interviene sulla polemica inerente all'ospedale di Pontremoli.

"Quando c'è una guerra e una comunità è sotto attacco, – aggiunge l'onorevole Nardi – la prima cosa a cui un rappresentante dei cittadini dovrebbe pensare è fare squadra, unire la comunità per renderla più forte così da poter resistere e respingere l'assalto. E la pandemia è una guerra che sta uccidendo persone e mettendo in ginocchio aziende e lavoratori. Ecco perché trovo stucchevole la polemica innestata dal deputato di Italia Viva Ferri contro il Pd e i suoi dirigenti e eletti. Non credo che distruggere il rapporto con un importante alleato di governo nazionale e regionale sia la mossa migliore da fare e temo che invece le aspirazioni elettorali del deputato IV Ferri lo stiano portando su una strada sbagliata e deleteria per il centrosinistra e per tutta la comunità di Pontremoli e della Lunigiana".

"È vero che fra poco a Pontremoli – conclude la deputata Pd – vi saranno le elezioni comunali e ogni aspirazione è legittima, ma non può giustificare comportamenti irresponsabili tesi a minare la possibilità di costruire anche per Pontremoli una proposta di buongoverno unitaria da parte del centrosinistra. Chi semina divisione, poi finirà per raccogliere divisioni ancora più profonde."