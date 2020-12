Pontremoli



Parte il progetto social di Elisabetta Sordi "La politica buona"

mercoledì, 2 dicembre 2020, 19:25

"Il cammino de La Politica Buona oggi deve proseguire, cambiando forma, e diventando un percorso plurale, di condivisione di idee e di progetti per contribuire alla costruzione del futuro. Per questo, parte la pagina La Politica buona, che sarà la base di un percorso di elaborazione politica".

Così Elisabetta Sordi, medico, consigliere comunale a Pontremoli, candidata PD alle recenti elezioni regionali, prosegue il suo impegno politico caratterizzandolo con forme nuove e più dinamiche per arrivare a tutti. E lo fa attraverso quel canale che si apre alla platea più ampia possibile: i social.

Il primo appuntamento è per giovedì 3 dicembre alle 18.00 con un dibattito in diretta sulla pagina Facebook "La Politica Buona" sul tema "Cosa dobbiamo imparare dalla pandemia per costruire una sanità migliore".

Insieme alla Sordi, al dibattito presenzieranno Paola Arrighi medico di medicina generale, Massimo Francini responsabile sanità Cisl Fp, Serena Olivieri logopedista e Katia Tomé caposala e consilgiere comunale di Aulla.



Michela Carlotti