Estorceva soldi alla fidanzata, denunciato dai carabinieri

martedì, 26 gennaio 2021, 14:30

Il balzo in avanti fatto dal progetto di completamento della linea a doppio binario della Pontremolese, finalmente inserito nel nuovo schema di DPCM con l’indicazione delle risorse per complessivi 2,3 miliardi di euro e con la nomina del commissario straordinario, l’ingegnere Mariano Cocchetti, è motivo di grande soddisfazione per Lega...

domenica, 24 gennaio 2021, 14:30

"Stavamo rientrando a casa quando, con la coda dell'occhio, ho percepito il movimento di caduta dei sassi. Il mio compagno ha avuto la prontezza di frenare il furgoncino e fare retromarcia, dopodiché è crollata la frana. Siamo vivi per miracolo, potevamo restare schiacciati dai massi"

domenica, 24 gennaio 2021, 09:47

Dal 18 gennaio le porte del museo delle statue stele "A.C. Ambrosi" presso il castello del Piagnaro, sono infatti riaperte al pubblico in orario 11.30 – 15.30

venerdì, 8 gennaio 2021, 09:55

Castelli del Ducato ha veicolato 387 news nel 2020 contro le 308 del 3019, segno di una comunicazione ancora più intensa che ha cercato di raccontare – con interviste ai castellani – la vita all'interno dei manieri, le storie più belle, fatti significativi ammantati di mistero, enogastronomia e ricette

mercoledì, 6 gennaio 2021, 18:12

E' partito stamani lo screening gratuito a Pontremoli. Fortemente voluto dall'amministrazione comunale, lo screening consiste nell'effettuazione di tamponi rapidi su base volontaria con risultato in giornata

martedì, 5 gennaio 2021, 18:02

Da domani 6 gennaio partirà lo screening gratuito, voluto dall'amministrazione comunale, che consentirà ai cittadini residenti nel comune di Pontremoli di sottoporsi a tamponi rapidi con risultato in giornata