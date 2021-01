Pontremoli



Soddisfazione di Legambiente per la ripresa dell'iter della Pontremolese

martedì, 26 gennaio 2021, 14:30

Il balzo in avanti fatto dal progetto di completamento della linea a doppio binario della Pontremolese, finalmente inserito nel nuovo schema di DPCM con l’indicazione delle risorse per complessivi 2,3 miliardi di euro e con la nomina del commissario straordinario, l’ingegnere Mariano Cocchetti, è motivo di grande soddisfazione per Lega Ambiente.

"Consideriamo questo un passaggio fondamentale per raggiungere un obiettivo che Legambiente ha sempre sostenuto e ripreso nel 2019 con il Manifesto per la Pontremolese e nel 2020 proponendo al governo l’inserimento di questa utile opera nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che dovrà programmare i fondi di Next Generation EU". Soddisfazione espressa congiuntamente dai tre presidenti Lega Ambiente delle regioni coinvolte, ovvero Toscana, Emilia-Romagna e Liguria, rispettivamente Fausto Ferruzza, Lorenzo Frattini, Santo Grammatico: "L’adeguamento di questa linea ferroviaria è un intervento strategico, tanto che l’UE l’ha inserita da anni nel network del trasporto combinato. Un'opera che servirà a ridurre il traffico su gomma a favore dell’intermodalità ferro-mare, il collegamento transappenninico delle città, ed a a migliorare i servizi e la competitività dei territori appenninici e delle aree interne, a beneficio degli abitanti e del turismo sostenibile". Quindi l'auspicio di Lega Ambiente: "Adesso è fondamentale che la realizzazione di quest’opera, dal completamento dei tratti già progettati o avviati alla progettazione del nuovo valico appenninico, non trovi alcun motivo di rallentamento. Dalla concertazione con le regioni all’appalto degli interventi, Legambiente ne seguirà con attenzione l’attuazione".

MC